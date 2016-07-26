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港島新盤｜英式格調！THE HOLBORN會所連園林涉1.2萬方呎
2 小時前
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港島新盤｜英式格調！THE HOLBORN會所連園林涉1.2萬方呎
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韓家輝(右)稱，計劃明日率先開放THE HOLBORN示範單位予傳媒參觀，最快本周四(9日)向公眾開放。(蘇文傑攝)

恒基地產(012)西灣河THE HOLBORN上周已公布售樓說明書，恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，計劃明日率先開放示範單位予傳媒參觀，最快本周四(9日)向公眾開放，包括1對一房及1個兩房交樓標準示範單位，部署本周內公布首張價單，預計不少於84伙。

會所提供16項設施

韓家輝今日特別介紹項目會所「CLUB HOLBORN」，會所連英式園林約12,000方呎，提供16項設施，包括健身室「Fit Gym」、「Fit Yoga」及宴會廳「The Social Room」等。至於天台可讓飽覽維港美景，休閒設施包括「Day Glamping」、「Sky Theatre」、「Sky Farm」、「BBQ @33」及「Energy Hub」。

恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹稱，「CLUB HOLBORN」由英國著名室內設計團隊Conran and Partners及園林設計師ALN聯手打造，將都會、自然同藝術完美融合，帶來別具英式格調生活。

THE HOLBORN提供420伙，涵蓋開放式至三房，單位實用面積由200至571方呎。項目預計關鍵日期為2023年4月30日，樓花期約20個月。

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「CLUB HOLBORN」提供16項設施。(蘇文傑攝)
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「CLUB HOLBORN」連英式園林約12,000方呎，天台亦備有「BBQ @33」等。(蘇文傑攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/港島新盤｜英式格調！the-holborn會所連園林涉1-2萬方呎-283514
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