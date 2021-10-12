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港島新盤｜藝里坊．2號會所連園林逾5000方呎 備16項設施
2021-10-12
港島新盤｜藝里坊．2號會所連園林逾5000方呎 備16項設施
恒基地產(012)西營盤藝里坊．2號已屆現樓，恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，項目至今累售250伙，佔可發售單位263伙約95%，套現近19.3億元。
藝里坊．2號今日率先開放主題會所「Club Glamp」予傳媒參觀，韓家輝稱，住客會所Club Glamp以「至潮露營Glamping」為主題，採用綠化設計概念，會所面積3,953方呎，而綠化園林則1,469方呎，合共5,422方呎，將綠意由室外延伸到室內。
他稱，會所共提供16項多元化設施，動靜皆宜，包括GoGoalGym、V Run、i-brary、i-Nest、Arty Tree Top及Wash n Store等，當中Glamping Fun以時尚風格打造至潮營地，讓住戶享最潮「Glamping」體驗；而ArtLike Studio則設專業攝影配備；另外Arty Party空間寬敞，適合舉辦不同類型派對。
恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹指，藝里坊．2號更設綠化園林，當中如垂直綠化牆，設計優雅的Arty Fountain以及藝術雕塑；而住戶亦可於Party BBQ中，與三五知己共享燒烤之樂。
另外，藝里坊．1號至今累售190伙，佔可發售單位213伙約89%，套現近16.7元。至於連同藝里坊．2號，兩項目至今共售出440伙，套現近36億元。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/港島新盤｜藝里坊．2號會所連園林逾5000方呎-備16項設施-288458