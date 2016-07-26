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港島新盤｜15 Western Street開放現樓示位及會所 暫沽72伙
38 分前
港島新盤｜15 Western Street開放現樓示位及會所 暫沽72伙
萬科香港西營盤15 Western Street已屆現樓，萬科香港市場營銷與客戶關係部副總裁劉淑貞表示，項目至今售出72伙，套現近7億元，成交平均呎價逾30,000元。目前可供出售單位尚餘14伙，戶型涵蓋開放式至三房，主要為高層開揚景觀單位，部分更享有海景，將因應市場反應再作進一步銷售部署，料有一定加價空間，並透露以實用面積計每方呎管理費約4.98元。
她稱，項目已對外開放現樓示範單位及會所，預計下周發信通知業主收樓。至於公司今年至今累售298伙，套現超過40億元。
15 Western Street向傳媒開放3個現樓單位，包括25樓A室一房單位，實用面積307方呎、25樓B室一房單位，實用面積340方呎；以及25樓C室開放式單位，實用面積213方呎。另外，亦開放項目會所，提供多項室內外休閒設施。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/港島新盤｜15-western-street開放現樓示位及會所-暫沽72伙-290933