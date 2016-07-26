港島新盤｜KENNEDY 38一房288方呎有裝修示位 洋溢年輕氣息

由新鴻基地產(016)、會德豐地產及恒基地產(012)合作發展的堅尼地城KENNEDY 38最快本周公布首張價單，發展商早前率先向傳媒開放三個示範單位，包括1個經改動示範單位及2個無改動示範單位，涉開放式及一房間隔。
至於項目示範單位設於銅鑼灣世貿中心27樓，有機會本周對外開放予公眾參觀。
18樓J經改動示範單位
以18樓J單位為藍本的經改動示範單位，屬一房間隔，實用面積288方呎，開放式廚房設計。單位全屋布置採用現代簡約風格為主題，放置不同物料設計的家品及藝術裝飾，洋溢年輕氣息。單位以橄欖綠色調為主，客飯廳屬長形開則，設計師於大門左側放置結合吧枱設計的二人餐桌，配上橄欖綠色的皮革餐椅，節省空間之餘亦提升功能性。客飯廳與22方呎露台相接，採用落地玻璃趟門設計。客廳以夾絲玻璃金屬屏風櫃劃分客飯廳及睡房區域，半通透的設計既引入自然光線，亦令住戶保持私隱度。睡房放置深綠色皮革雙人床，床頭位置擺放棕灰色雲石紋理梳妝檯及深綠色皮革椅子，並設置一組精緻淺綠色層架和金屬服飾掛架，提供充裕的收納空間。浴室設有三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，更配備掛衣繩、具暖風功能的抽濕機及鏡櫃。
發展商亦備有以18樓J單位為藍本的無改動示範單位，供準買家參觀。
18樓H無改動示範單位
以18樓H單位為藍本的無改動示範單位，屬開放式間隔，實用面積229方呎，樓層與樓層之間的高度達3.5米。開放式廚房設有高雅米色廚櫃，配備電磁爐、抽油煙機等家電，而雪櫃及洗衣乾衣機更裝嵌於貯物櫃中，並備有摺疊式餐枱。客飯廳長方形布局，設計實用，相接22方呎露台，配上落地玻璃趟門設計，提高採光度。浴室設有三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，配合以天然石灰紋路瓷磚鋪砌的地台及牆身及同色系的洗手盤及淺色橡木紋理的鋁質天花。此外，浴室更細心設置掛衣繩、具暖風功能的抽濕機及鏡櫃。
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