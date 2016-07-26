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港島新盤｜KENNEDY 38加推50伙 折實價690萬起
3 小時前
港島新盤｜KENNEDY 38加推50伙 折實價690萬起
港島新盤積極推貨應市，由新鴻基地產(016)、會德豐地產及恒基地產(012)合作發展的堅尼地城KENNEDY 38最新加推第2號價單，涉50伙，維持最高10%折扣優惠，折實售價由690萬元起。
新加推的50伙包括18伙開放式及32伙一房單位，實用面積由262至302方呎。單位折實售價由690.12萬至852.75萬元，折實呎價介乎25,400元至30,733元，折實平均呎價27,677元，較首張價單的26,888元，高近3%。
是次入場單位為3樓E室，實用面積262方呎，價單定價766.8萬元，呎價29,267元；折實售價690.12萬元，折實呎價26,340元。
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