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港島新盤｜KENNEDY 38部署下周開價 會所佔地1.4萬方呎
1 小時前
港島新盤｜KENNEDY 38部署下周開價 會所佔地1.4萬方呎
由新鴻基地產(016)、會德豐地產及恒基地產(012)合作發展的堅尼地城KENNEDY 38公布最新銷售部署，新地副董事總經理雷霆表示，最快下周公布首張價單，單位定價將參考區內「貨尾」造價，透露目前呎價約3.3萬元，惟相關細節將與合作伙伴商討。至於項目示範單位設於銅鑼灣世貿中心27樓，雷霆稱，計劃下周對外開放予公眾參觀。
新地代理副總經理唐錦江指，KENNEDY 38會所命名為「CLUB ON THE ROCK」，佔地約1.4萬方呎，將分為五個區域，當中室內空間涵蓋健身區、共享空間及多功能宴會廳；而室外空間包括悠閒區及燒烤區。
元朗The YOHO Hub擬12月推出
至於新地推盤計劃方面，雷霆指，除KENNEDY 38外，包括昨日已開價的天水圍Wetland Seasons Bay第二期，以及元朗站The YOHO Hub第B期部署12月初推售，即兩個月內將「三盤齊發」。
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