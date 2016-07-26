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港島新盤｜KENNEDY 38首批70伙 折實618萬入場
43 分前
港島新盤｜KENNEDY 38首批70伙 折實618萬入場
一手市場氣氛熱鬧，最新有港島新盤加入吸客。由新鴻基地產(016)、會德豐地產及恒基地產(012)合作發展的堅尼地城KENNEDY 38公布首張價單，涉70伙，提供最高10%折扣優惠，折實售價由618.3萬元起，折實平均呎價26,888元。
新地雷霆：「投資自用佳選」
新地副董事總經理雷霆表示，項目與港鐵站僅2分鐘步程，亦位處名校網，形容首批單位定價屬「投資自用佳選」，預計最快下周發售。他指，近期股市及債市表現波動，更突顯「磚頭可貴」，現時低息環境下，投資住宅物業租金回報亦「養得起按揭利率」。
首批60伙折實價低於800萬元
新地代理副總經理唐錦江指，KENNEDY 38首批70伙包括23伙開放式及47伙一房，實用面積由229至299方呎。單位折實售價由618.3萬至827.01萬元，折實呎價介乎25,117元至29,956元。最低售價單位為3樓H室，實用面積229方呎，開放式間隔，折實售價618.3萬元，折實呎價27,000元。最低呎價為3樓G室，實用面積292方呎，一房間隔，折實呎價25,117元，折實售價733.41萬元。首批單位以折實計，市值約5.3億元。
他續指，項目首批單位折實售價全部低於830萬元，當中60伙折實價更屬800萬元以下，而示範單位將於明日開放，周六(13日)開始接受認購登記。
KENNEDY 38位於堅尼地城卑路乍街38號，提供341伙，當中約95%為標準分層單位，約5%為特色單位。標準分層單位戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積由229至456方呎；另提供連平台和連平台及天台特色單位，實用面積由207至1,000方呎，預計關鍵日期為2023年2月底，樓花期約16個月。
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