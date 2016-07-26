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港島新盤｜THE HOLBORN原價加推68伙 折實580萬起
9 小時前
港島新盤｜THE HOLBORN原價加推68伙 折實580萬起
恒基地產(012)西灣河THE HOLBORN市場反應理想，最新加推第2號價單，涉68伙，維持最高6%折扣優惠，折實售價由580.826萬元起，折實平均呎價29,415元，較首張價單的28,888元，高約1.8%。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，撇除樓層、景觀等因素，今批單位屬原價加推，以折實價計有59伙售價低於800萬元。
韓家輝指，最快明日公布首輪銷售安排，料於下周日(19日)開賣，計劃不設大手客組別。新加推的68伙，實用面積由220至260方呎，包括25伙開放式及43伙一房。單位折實售價由580.826萬至819.022萬元，折實呎價介乎25,930元至31,617元。最低售價及呎價均為B座5樓B8單位，實用面積224方呎，屬開放式間隔。
市傳暫錄逾750票 超購約3.8倍
截至今日下午7時30分，市傳累收逾750票，以項目至今推出的156伙計，超額認購約3.8倍。156伙中一房佔108伙，開放式佔48伙。韓家輝透露，至今累收逾600票，當中65%為港島客，有一半為港島東；另有25%為九龍客。另入票人士中，約65%為40歲以下。
THE HOLBORN提供420伙，涵蓋開放式至三房，當中開放式佔142伙，一房佔242伙，兩房佔24伙，以及特色單位佔12伙。單位實用面積由200至571方呎；項目預計關鍵日期為2023年4月30日。
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