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港島新盤｜THE HOLBORN周日首賣128伙 97%折實價8球以下
10 小時前
港島新盤｜THE HOLBORN周日首賣128伙 97%折實價8球以下
新盤市場繼續熱鬧，恒基地產(012)西灣河THE HOLBORN公布首輪銷售安排，將於本周日(19日)發售128伙，當中124伙或約97%單位折實售價低於800萬元。
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，128伙實用面積由220至260方呎，包括25伙開放式及103伙一房。扣除最高6%優惠後，折實售價由580.826萬至803.418萬元，折實呎價介乎25,309元至31,507元。最低售價為B座5樓B8單位，實用面積224方呎，開放式間隔，折實售價580.826萬元，折實呎價25,930元。
項目昨原價加推68伙，至今推出兩張價單合共156伙。
THE HOLBORN提供420伙，涵蓋開放式至三房，當中開放式佔142伙，一房佔242伙，兩房佔24伙，以及特色單位佔12伙。單位實用面積由200至571方呎；項目預計關鍵日期為2023年4月30日。
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