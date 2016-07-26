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港島新盤｜THE HOLBORN引入ESG概念 恒地：投資約七位數
13 小時前
港島新盤｜THE HOLBORN引入ESG概念 恒地：投資約七位數
全球企業愈來愈重視「環境、社會及管治」(ESG)元素，恒基地產(012)西灣河THE HOLBORN亦引入ESG概念，運用創新技術精心規劃，打造項目專屬的微氣候「Holborn Microclimate」；同時注入低碳元素，將環保融入日常。
恒基兆業地產代理地產策劃(一)部副總經理陳正表示，THE HOLBORN在ESG方面「投資約七位數」，夥拍國際知名的可持續發展顧問ARUP，為項目作多方面精密研究，就日照、太陽熱能及全年盛行風向等作詳盡分析，再按有關數據規劃園林空間，以水景裝置、垂直綠化及植物等，作為天然的微氣候調節器，打造出項目專屬的微氣候。
引入零碳天台及都巿農莊
他稱，除專屬的微氣候外，項目更引入零碳綠色天台設計，所產生的可再生能源，預計足夠提供天台每年運作所需的電力。另外，項目更設都巿農莊，住戶可以太陽能燒烤爐即場烹調，以無煙無污染的健康燒烤實踐「FARM TO TABLE」。樹葉分解機 收集落葉及農耕除草廢物，轉化為有機肥料，供園內循環使用。GO OutdoorTable OutdoorTable為以太陽能發電的休憩空間，提供LED照明及充電裝置。
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