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港島新盤｜THE HOLBORN最快周四開價 集中推開放式及一房
1 小時前
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樓市樓價一手新盤THE HOLBORN西灣河恒基地產韓家輝示範單位首張價單
港島新盤｜THE HOLBORN最快周四開價 集中推開放式及一房
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韓家輝表示，THE HOLBORN示範單位料本周四(9日)開放予公眾參觀，並透露當日有機會公布首張價單。(林俊源攝)

恒基地產(012)西灣河THE HOLBORN今日率先向傳媒開放示範單位，恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，項目設一個經改動連裝修示範單位及兩個無改動示範單位，預計本周四(9日)開放予公眾參觀，並透露當日有機會公布首張價單，預計不少於84伙。

他指，首批單位集中推開放式及一房，目標客群為上車客，相信以港島東客源為主，因該區近年較少新供應。單位定價會參考系內港島項目，以及近期港島新盤售價，最快本周末進行首輪銷售。

韓家輝稱，大部分單位層與層之間高度約3.5米，而32樓的層與層之間高度更 達3.825米。所有一房標準單位均設專屬衣櫃，更備有指紋鎖保險箱及摺疊式梯級，提升收納空間貼心照顧住戶需要。

THE HOLBORN提供420伙，涵蓋開放式至三房，當中開放式佔142伙，一房佔242伙，兩房佔24伙，以及特色單位佔12伙。單位實用面積由200至571方呎。項目預計關鍵日期為2023年4月30日，樓花期約20個月。

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韓家輝親自展示項目單位樓高約3.5米的優勢，32樓單位樓高更達3.825米。(林俊源攝)
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THE HOLBORN設一個經改動連裝修示範單位及兩個無改動示範單位。(林俊源攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/港島新盤｜the-holborn最快周四開價-集中推開放式及一房-283698
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