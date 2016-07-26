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港島新盤｜THE HOLBORN部署明日開價 示位同日有得睇！
1 小時前
港島新盤｜THE HOLBORN部署明日開價 示位同日有得睇！
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，恒基地產(012)西灣河THE HOLBORN部署明日開放示範單位予公眾參觀及公布首張價單。
THE HOLBORN設一個經改動連裝修示範單位及兩個無改動示範單位，他日前透露首批單位集中推開放式及一房，單位定價會參考系內港島項目，以及近期港島新盤售價，最快本周末進行首輪銷售。
韓家輝指，項目設計團隊將藝術融入「THE HOLBORN」的生活日常，分別在地下LONDON WALK及UG層的戶外庭園引入日本雕塑家Tomohiro Inaba的大師級藝術作品；同時引入英國著名建築玻璃設計師Andrew Moor的藝術玻璃屏風。
THE HOLBORN提供420伙，涵蓋開放式至三房，當中開放式佔142伙，一房佔242伙，兩房佔24伙，以及特色單位佔12伙。單位實用面積由200至571方呎。項目預計關鍵日期為2023年4月30日，樓花期約20個月。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/港島新盤｜the-holborn部署明日開價-示位同日有得睇！-283919