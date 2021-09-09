港島新盤｜THE HOLBORN首批88伙 開放式折實595萬起

港島東新盤正式開價！恒基地產(012)西灣河THE HOLBORN公布首張價單，涉88伙，提供最高6%折扣優惠，折實售價由595.866萬元起，折實平均呎價28,888元，整批單位折實售價低於800萬元。
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝形容首批單位屬「開心價」，透露定價有約3%至4%的折讓，示範單位今日起向公眾開放，本周六(11日)接受認購，視乎收票反應再考慮加推安排，最快下周末進行首輪銷售。
首批88伙包括23伙開放式及65伙一房單位，折實呎價由595.866萬至799.94萬元，折實呎價介乎25,309元至30,946元。最低售價為A座5樓A7單位，實用面積230方呎，開放式間隔，折實售價及呎價為595.866萬元及25,907元。最低呎價為B座5樓B7單位，實用面積237方呎，開放式間隔，折實呎價及售價為25,309元及599.814萬元。
陳永傑：料租金回報約2.7厘
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，THE HOLBORN首批折實入場價相對附近二手屋苑及黃竹坑新盤便宜，料投資客約佔五成，亦可吸引附近港島東區屋苑如太古城、康怡花園、杏花邨分支家庭及上車客。他估計，項目落成後呎租可達70至80元，租金回報約2.7厘。THE HOLBORN首批推出的單位價錢吸引，相信首批可全數沽清，日後尚有3%至5%加價空間。
陳永傑指，低息環境下投資物業可保值，樓價上半年已升近6%，全年樓價更有機會升15%。港島區新盤供應少，THE HOLBORN位置交通方便，就近港鐵站，相信在同期新盤中可睇高一線。至於踏入9月市況暢旺，置業氣氛濃厚，本月至今全港錄得約700宗一手成交，預計全月約1,800宗，較上月全月的1,200宗可大幅增約五成。
對比鄰近一手項目首張價單呎價，筲箕灣One Eighty於2019年10月首推30伙，當時折實平均呎價23,805元，THE HOLBORN較One Eighty高21.4%。至於同系鰂魚涌君豪峰2017年10月首推93伙，當時折實平均呎價24,218元，THE HOLBORN較君豪峰高約19%。
THE HOLBORN提供420伙，涵蓋開放式至三房，當中開放式佔142伙，一房佔242伙，兩房佔24伙，以及特色單位佔12伙。單位實用面積由200至571方呎。項目預計關鍵日期為2023年4月30日，樓花期約20個月。
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