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港鐵東涌配電站項目流標 適時重新招標
11 分前
港鐵東涌配電站項目流標 適時重新招標
港鐵(066)表示，東涌牽引配電站物業發展項目收到5份標書，並決定不接納任何有關該項目的標書文件，會於適時重新招標。
資料顯示，項目位於東涌文東路，毗鄰東涌北公園，將建於東涌牽引配電站及鐵路設施上方，住宅樓面面積上限近94萬方呎，可提供1,400至1,800個住宅單位。綜合市場消息，項目估值介乎約42.3億至約75.2億元，預計每方呎樓面地價約4,500元至8,000元。
政府：對本年度私樓土地供應影響不大
政府發言人表示，政府一向採取多管齊下的策略增加私人房屋用地的供應，除了鐵路物業發展項目，亦有政府賣地、市區重建局項目及私人發展或重建項目。截至本年第三季，2021/22年度的私人房屋用地供應可提供約1.37萬個單位，已超過全年供應目標1.29萬個單位。東涌牽引配電站發展項目未能如期推出，對本年度的私人房屋土地總供應影響不大。
政府發言人指，政府會繼續加快造地建屋的步伐，預期在本年第四季度仍會有不同來源的用地推出，為市場提供穩定及持續的土地供應。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/港鐵東涌配電站項目流標 適時重新招標-291819