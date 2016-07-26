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火炭新盤｜中原：星凱．堤岸首批開價貼市 料受上車客追捧
10 分前
火炭新盤｜中原：星凱．堤岸首批開價貼市 料受上車客追捧
中洲置業火炭星凱．堤岸公布首張價單，涉268伙。以最高15%折扣優惠計，折實售價由617.4萬元，折實平均呎價18,888元。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期市場焦點集中於一手，星凱．堤岸今日首張價單開價，開價相當貼市，較今年大圍區新盤有約15%折讓，亦較同區二手樓盤如御龍山有約10%折讓，加上項目鄰近港鐵站，相信受上車客歡迎，預計發展商加推時提價約3%至5%亦可被市場接受。
料新一份《施政報告》大機會不加或「減辣」
他預計新一份《施政報告》會主力增加供應，亦會重點增加資助房屋，但很大機會不加或「減辣」，對樓市長遠健康發展有一定幫助，相信短期內樓價仍會平穩發展，故近日發展商亦把握黃金機會推盤。他指，9月份一手成交錄超過1,700宗，比8月份升約四成，料10月份一手交投旺勢將持續，預計可錄約2,000宗一手交投。
較區內二手高最多約25%
翻查資料，柏傲莊III 今年5月推出首批182伙，折實平均呎價19,999元，以星凱．堤岸首批折實平均呎價18,888元計，則低約5%。
據中原地產資料顯示，以鄰近二手屋苑近期呎價相比，沙田第一城、御龍山、銀禧花園及駿景園分別為18,103元、17,790元、15,640元及15,013元，以折實平均呎價計，星凱．堤岸高出介乎約4%至25%。
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