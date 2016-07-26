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火炭新盤｜星凱．堤岸今賣265伙 買家：鍾情交通方便
12 小時前
火炭新盤｜星凱．堤岸今賣265伙 買家：鍾情交通方便
千伙新盤正式開賣！鄰近港鐵火炭站的中洲置業星凱．堤岸本周末首輪發售536伙，昨日(16日)先進行內部認購及大手客時段揀樓，涉374伙。營銷策劃總監楊聰永表示，昨日共售出271伙，套現超過30億元，當中逾60%買家採用即供付款辦法，餘下約30%選用建築期付款；有逾5組買家大手認購4伙，而昨日撥出20伙予內部認購，沽出18伙。
發展商：最快日內加推第4號價單
至於今日輪到B組買家揀樓，現場有不少準買家一早到場等候揀樓。今日尚有265伙可供發售，楊聰永透露，開售僅約半小時已有約50伙獲認購，估計兩天合共可售逾80%單位，更有機會超過90%。市場消息指，截至下午3時，暫有約150伙已獲認購。楊聰永指，最快日內加推第4號價單，定價有待今日銷情後再定，部署下周末進行次輪銷售。
區外客梁小姐認為，星凱．堤岸交通方便，故斥資約700萬元買入一房單位自住，相信樓市或會回調，惟長遠而言仍會穩定向上。
此外，認購兩房單位的黃小姐稱，早前曾入票認購「柏傲莊」，惟未能抽中，是次入市因項目交通方便及定價相宜。
中原陳永傑：今日出席率高見80%
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，星凱．堤岸昨日進行首輪A組銷售，市傳售出逾270伙，屬9月初以來近個半月單日單一新盤銷售新高。項目今日進行B組銷售，出席率高見80%，今日銷售以細單位為主，吸引剛性需求，用家佔約八成，當中大部分屬年青上車客，料兩日推售的536伙，可售出約95%。
他稱，《施政報告》公布後，釋除市場疑慮，一手及二手同步轉旺，料本周末一手有機會達600宗，創2019年6月後約28個月新高。10月份一手成交暫錄約600宗，料本月一手成交可達約2,000宗，若將軍澳新盤亦趕及於月內推售，一手宗數料可達約2,500宗，將創去年11月後，11個月一手宗數按月新高。
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