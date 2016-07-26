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火炭新盤｜星凱．堤岸今賣265伙 買家：鍾情交通方便
12 小時前
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樓市樓價一手新盤星凱．堤岸火炭站沙田中洲置業楊聰永加推買家中原地產陳永傑向隅客用家
火炭新盤｜星凱．堤岸今賣265伙 買家：鍾情交通方便
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楊聰永(右)稱，星凱．堤岸最快日內加推第4號價單，部署下周末進行次輪銷售。

千伙新盤正式開賣！鄰近港鐵火炭站的中洲置業星凱．堤岸本周末首輪發售536伙，昨日(16日)先進行內部認購及大手客時段揀樓，涉374伙。營銷策劃總監楊聰永表示，昨日共售出271伙，套現超過30億元，當中逾60%買家採用即供付款辦法，餘下約30%選用建築期付款；有逾5組買家大手認購4伙，而昨日撥出20伙予內部認購，沽出18伙。

發展商：最快日內加推第4號價單

至於今日輪到B組買家揀樓，現場有不少準買家一早到場等候揀樓。今日尚有265伙可供發售，楊聰永透露，開售僅約半小時已有約50伙獲認購，估計兩天合共可售逾80%單位，更有機會超過90%。市場消息指，截至下午3時，暫有約150伙已獲認購。楊聰永指，最快日內加推第4號價單，定價有待今日銷情後再定，部署下周末進行次輪銷售。

區外客梁小姐認為，星凱．堤岸交通方便，故斥資約700萬元買入一房單位自住，相信樓市或會回調，惟長遠而言仍會穩定向上。

此外，認購兩房單位的黃小姐稱，早前曾入票認購「柏傲莊」，惟未能抽中，是次入市因項目交通方便及定價相宜。

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梁小姐斥資約700萬元買入一房單位自住。
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黃小姐早前曾入票認購「柏傲莊」，惟未能抽中，是次入市因星凱．堤岸交通方便及定價相宜。

中原陳永傑：今日出席率高見80%

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，星凱．堤岸昨日進行首輪A組銷售，市傳售出逾270伙，屬9月初以來近個半月單日單一新盤銷售新高。項目今日進行B組銷售，出席率高見80%，今日銷售以細單位為主，吸引剛性需求，用家佔約八成，當中大部分屬年青上車客，料兩日推售的536伙，可售出約95%。

他稱，《施政報告》公布後，釋除市場疑慮，一手及二手同步轉旺，料本周末一手有機會達600宗，創2019年6月後約28個月新高。10月份一手成交暫錄約600宗，料本月一手成交可達約2,000宗，若將軍澳新盤亦趕及於月內推售，一手宗數料可達約2,500宗，將創去年11月後，11個月一手宗數按月新高。

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星凱．堤岸今日輪到B組買家揀樓，現場有不少準買家一早到場等候揀樓。
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陳永傑表示，星凱．堤岸今日銷售以細單位為主，吸引剛性需求，用家佔約八成，當中大部分屬年青上車客。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/火炭新盤｜星凱．堤岸今賣265伙-買家：鍾情交通方便-288873
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