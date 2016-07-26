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火炭新盤｜星凱．堤岸加推134伙 一房折實665萬起
11 小時前
火炭新盤｜星凱．堤岸加推134伙 一房折實665萬起
鄰近港鐵火炭站的中洲置業星凱．堤岸於剛過去的周末首輪發售536伙，兩日沽出450伙，為今年首輪銷售數量最多新盤，今日再售出9伙，累售459伙，佔可供發售單位約86%，套現逾48億元，反映買家對鐵路沿線物業的追捧。發展商為回應市場需求，最新加推第4號價單，涉134伙，維持最高15%折扣優惠後，折實售價由665.6萬元起。
全屬第5座單位 發展商：景觀更開揚
發展商指，扣除景觀樓層因素，屬原價加推，最快於本周末展開次輪銷售。今批134伙全屬首度推出，位處單邊、景觀更開揚的第5座單位，折實售價由665.6萬至2,190.8萬元，折實呎價介乎15,803元至23,676元。
最低售價為第5座6樓F室，實用面積346方呎，一房間隔，折實售價665.6萬元，折實呎價19,237元。最低呎價為第5座37樓C室，實用面積947方呎，屬三房套+工作間+工作間連洗手間，折實呎價23,676元，折實售價2,190.9萬元。
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