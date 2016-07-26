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火炭新盤｜星凱．堤岸加推272伙 首涉平台特色戶
2 小時前
火炭新盤｜星凱．堤岸加推272伙 首涉平台特色戶
涉及逾千伙新盤、中洲置業火炭星凱．堤岸最新加推第6號價單，涉272伙，包括10個首度推出的連平台特色戶，以及首度推出、位置最優越第2座單位。維持最高15%折扣優惠，折實售價由499.8萬元起。
272伙包括32伙開放式、70伙一房、41伙兩房、74伙兩房連工作間、3伙三房、52伙三房連工作間單位，維持最高15%折扣優惠，折實售價由499.8萬至2,175.9萬元，折實呎價介乎16,423元至26,251元。最低售價單位為第1座5樓C室，實用面積228方呎，開放式間隔，折實售價499.8萬元，折實呎價21,921元。
楊聰永指，鐵路沿線項目向來特別受買家歡迎，相信壓軸推出的星凱．堤岸2座單位，定必受市場追捧。至於項目上月單月沽出約690伙，佔可供發售單位近八成，套現約70億元。
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