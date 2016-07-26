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火炭新盤｜星凱．堤岸加開示位 337方呎呈黑白型格品味！
1 小時前
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樓市樓價一手新盤星凱．堤岸火炭站沙田中洲置業示範單位
火炭新盤｜星凱．堤岸加開示位 337方呎呈黑白型格品味！
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全屋以黑色及雲石為主要元素，開放式廚房配以石材設計，並設有餐桌。(莊振邦攝)

中洲置業火炭星凱．堤岸首張價單將於24小時內公布，發展商今日開放3個示範單位予傳媒率先參觀，包括以1座28樓B單位為藍本的經改動及無改動示範單位各一個，以及以5座28樓H單位為藍本的兩房無改動交樓標準示範單位。星凱．堤岸展示中心位於九龍灣宏照道金利豐國際中心20樓。

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1座28樓B經改動示範單位

當中以1座28樓B室為藍本的經改動示範單位，實用面積337方呎，發展商以「攝獵世界」型格品味之家來形容，全屋以黑色及雲石為主要元素，營造時尚型格感覺。單位不同角落擺放旅行時購入的珍藏品及相機，配合相片及畫作，突顯設計師以一個喜歡旅行及攝影的年輕專業人士為設計主題。

大廳連接約22方呎露台，廳房同向，提升室內採光度。開放式廚房配以石材設計，並設有餐桌。設計師打通大廳與睡房，改以全黑色趟門設計，令空間更可靈活運用。睡房內雙人床貼近窗邊，旁邊擺放床頭櫃及直身衣櫃。浴室設有窗戶，有助增加空氣對流及排走濕氣，並沿用大廳的深色設計。

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1座28樓B單位為藍本的經改動示範單位平面圖，實用面積337方呎。(莊振邦攝)
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大廳連接約22方呎露台，廳房同向，提升室內採光度。(莊振邦攝)
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睡房內雙人床貼近窗邊，旁邊擺放床頭櫃及直身衣櫃。(莊振邦攝)
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浴室設有窗戶，有助增加空氣對流及排走濕氣，並沿用大廳的深色設計。(莊振邦攝)

1座28樓B無改動交樓標準單位

至於第1座28樓B室為藍本的無改動示範單位，一入屋右手邊的玄關位置，備有凹位空間擺放物品，特色牆旁設有鞋櫃及儲物櫃，提供更多收納空間。設有一組大櫃及嵌入式家電，包括法國De Dietrich雪櫃及洗衣乾衣機。開放式廚房採用德國高級家電品牌Miele入廚設備，包括蒸爐、電磁爐及抽油煙機。此外，亦特設折疊式多用途瀝水架等，讓住戶可騰出更多空間，而廚櫃亦設防漏水鋁板飾面及垃圾桶。

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第1座28樓B室為藍本的無改動示範單位平面圖。(莊振邦攝)
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入屋右手邊的玄關位置，備有凹位空間擺放物品，特色牆旁設有鞋櫃及儲物櫃，提供更多收納空間。(莊振邦攝)
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實用面積337方呎，大廳連接約22方呎露台。(莊振邦攝)
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廳房同向，提升室內採光度。(莊振邦攝)
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每戶均設有智能鏡，可設定四個帳號，登入專屬帳號後，可瀏覽天氣、新聞、交通情況，查看日程提醒，同時亦可瀏覽屋苑通告。(莊振邦攝)

5座28樓H兩房無改動示範單位

另外，以5座28樓H室為藍本的無改動示範單位，實用面積527方呎，大廳長4.9米，闊約2.65米，空間寬敞及方正實用，客廳外連22方呎露台。廳房同向，配合落地玻璃窗設計，提升室內採光度。單位設有獨立梗廚，適合喜歡明火煮食的住戶。

星凱．堤岸由4幢住宅大廈組成，提供1,335伙，預計關鍵日期為2023年3月31日。

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5座28樓H室為藍本的無改動示範單位平面圖，實用面積527方呎。(莊振邦攝)
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大廳長4.9米，闊約2.65米，空間寬敞及方正實用，客廳外連22方呎露台。(莊振邦攝)
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單位設有獨立梗廚，備餐空間充裕，適合喜歡明火煮食的住戶。(莊振邦攝)
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主人房空間四正，連接16方呎工作平台。(莊振邦攝)
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廳房同向，配合落地玻璃窗設計，提升室內採光度。(莊振邦攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/火炭新盤｜星凱．堤岸加開示位-337方呎呈黑白型格品味！-287299
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