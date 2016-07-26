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火炭新盤｜星凱．堤岸周日開賣272伙 每人限購一伙
1 小時前
火炭新盤｜星凱．堤岸周日開賣272伙 每人限購一伙
涉及逾千伙新盤、中洲置業火炭星凱．堤岸昨加推第6號價單，涉272伙，今日公布第3號銷售安排，落實於本周日(7日)發售272伙，B組買家當日將會在報到後即場抽籤，決定揀樓次序，為讓更多買家提高認購單位的機會，是次每人限購一伙。
星凱．堤岸昨日加推272伙，包括10個首度推出的連平台特色戶，以及首度推出、位置最優越第2座。整批單位包括32伙開放式戶、70伙一房、41伙兩房、74伙兩房連工作間、3伙三房、52伙三房連工作間，維持最高15%折扣優惠，折實售價由499.8萬元起，折實呎價16,423元。
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