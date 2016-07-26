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火炭新盤｜星凱．堤岸或下周開價 有類客可優先睇示位
2 小時前
火炭新盤｜星凱．堤岸或下周開價 有類客可優先睇示位
沙田區千伙新盤、中洲置業火炭星凱．堤岸上周獲批預售樓花同意書，營銷策劃總監楊聰永表示，最快本周內上載售樓說明書，並透露今年內曾認購新盤單位的向隅客可優先於本周五至日國慶假期(10月1日至3日)期間參觀位於九龍灣宏照道金利豐國際中心的示範單位。
楊聰永指，項目備有一房及三房的交樓標準或連裝修示範單位，有機會下周公布首張價單，單位定價會參考近年鐵路上蓋或沿綫全新盤造價。他特別介紹項目鄰近火炭站的優勢，距離內地口岸只需6個站，自住投資皆宜。
星凱．堤岸由4幢住宅大樓組成，提供1,335個住宅單位，戶型涵蓋開放式至四房，主打兩房單位，實用面積約460至580方呎，佔約34%。一房實用面積由約330至390方呎，佔約28%；三房實用面積約670至950方呎，佔約28%；而開放式、四房及特色戶則佔約10%。另外，項目基座備有約10萬方呎購物商場。
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