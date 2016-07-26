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火炭新盤｜星凱．堤岸暫收2.4萬票 超購70倍
52 分前
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樓市樓價一手新盤星凱．堤岸火炭站沙田中洲置業次輪銷售超額認購
火炭新盤｜星凱．堤岸暫收2.4萬票 超購70倍
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星凱．堤岸將於明日(21日)晩上8時截止接受認購登記。(資料圖片)

鄰近港鐵火炭站的中洲置業星凱．堤岸將於本周六(23日)次輪銷售338伙，市場消息透露，暫錄得約24,000個認購登記，超額認購70倍。

據了解，入票者中較多為家庭客，有意購入三房單位自住；而首度推出的開放式戶，亦受到年輕買家關注。

項目將於明日(21日)晩上8時截止接受認購登記。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/火炭新盤｜星凱．堤岸暫收2-4萬票-超購70倍-289510
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