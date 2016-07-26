地產
火炭新盤｜星凱．堤岸暫收2.4萬票 超購70倍
52 分前
火炭新盤｜星凱．堤岸暫收2.4萬票 超購70倍
鄰近港鐵火炭站的中洲置業星凱．堤岸將於本周六(23日)次輪銷售338伙，市場消息透露，暫錄得約24,000個認購登記，超額認購70倍。
據了解，入票者中較多為家庭客，有意購入三房單位自住；而首度推出的開放式戶，亦受到年輕買家關注。
項目將於明日(21日)晩上8時截止接受認購登記。
相關新聞：
星凱．堤岸首推開放式！折實入場496.2萬
星凱．堤岸加推134伙 一房折實665萬起
星凱．堤岸今賣265伙 買家：鍾情交通方便
北望九肚山 南望城門河 星凱．堤岸 全方位實景比拼
中原推星凱．堤岸按揭優惠 全期低至H+1.3厘
兩銀行提供樓花按揭 星凱．堤岸最快明加推
今年最大新盤 火炭站近在咫尺 千伙星凱．堤岸 貼二手價吸用家
星凱．堤岸加開示位 337方呎呈黑白型格品味！
星凱．堤岸最快下周開價 管理費會「貼地」
星凱．堤岸755方呎三房有得睇 套廁備智能鏡
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/火炭新盤｜星凱．堤岸暫收2-4萬票-超購70倍-289510