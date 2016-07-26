地產
火炭新盤｜星凱．堤岸最快下周開價 管理費會「貼地」
40 分前
火炭新盤｜星凱．堤岸最快下周開價 管理費會「貼地」
中洲置業火炭星凱．堤岸首批單位開價在即，營銷策劃總監楊聰永表示，預計下周初公布，最少涉267伙，並隨即接受認購登記。明日會優先讓今年內曾認購新盤的市民參觀位於九龍灣宏照道金利豐國際中心的示範單位。他稱，會先開放三房示範單位，其他戶型的示範單位工作亦快將完成。被問到項目管理費，他透露會參考同規模新盤，強調價錢會「貼地」。
設無觸式感應科技
至於發展商今日特別介紹星凱．堤岸以科技打造的健康智慧新生活模式，如屋苑室內外公共空間將會使用RFID無線射頻技術、無觸式電梯按鈕、消毒機械人等。楊聰永指，單位所有浴室洗手盆及地台去水接駁經過特別設計，設有地台去水補水導管，令隔氣彎管可保持水封。
仲量聯行物業管理部總監鍾志雄稱，除日常物業管理服務外，仲量聯行會為項目住戶提供多項會所服務，包括戶外烹飪班、品酒派對、兒童科技探索工作坊等。
相關新聞：
星凱．堤岸755方呎三房有得睇 套廁備智能鏡
星凱．堤岸有類客可優先睇示位
中洲火炭新盤命名星凱．堤岸 主打兩房460方呎起
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/火炭新盤｜星凱．堤岸最快下周開價-管理費會「貼地」-286979