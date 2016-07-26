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火炭新盤｜星凱．堤岸首批料涉一至三房 會所提供逾100項設施
19 分前
火炭新盤｜星凱．堤岸首批料涉一至三房 會所提供逾100項設施
中洲置業火炭星凱．堤岸銷售部署進入直路，營銷策劃總監楊聰永表示，預計48小時內上載售樓說明書，最快本周內開放示範單位及公布首張價單。若以全盤1,335伙計，首批料最少涉267伙。
昨收逾千宗查詢 新界客佔約40%
楊聰永稱，首批單位將涵蓋一房至三房單位，而項目昨日接獲逾1,000個查詢，當中約40%為新界區客人，而九龍及港島區客人各佔約30%。他透露，星凱．堤岸屬中洲置業在港首個大型住宅發展項目，總投資額高達100億元。
項目發展總監鄧耿民指，星凱．堤岸由4座樓高39至41層的住宅大樓組成，座與座之間預留最少15米間距；主打一房至三房單位，其中一房佔約29%、兩房佔約35%、三房佔約29%，實用面積由約330至950方呎。其中約70%單位可望城門河景和遠山景觀，部分更可遠眺馬場景。基座設有項目包括住客會所、約10萬方呎商場、巴士總站和幼稚園等。
香港鄭中設計事務所香港公司總裁張諾文稱，星凱．堤岸會所「CLUB ARLES」合共兩層，包含四大園區，合共提供逾100項設施。當中包括24小時健身室、室內多功能運動場、Chill級Party Room、寵物公園、約1.5萬方呎的園林等。
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