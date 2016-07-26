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火炭新盤｜星凱．堤岸首批料涉一至三房 會所提供逾100項設施
19 分前
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樓市樓價一手新盤星凱．堤岸火炭站沙田中洲置業楊聰永示範單位售樓說明書首張價單鄧耿民會所CLUB ARLES張諾文
火炭新盤｜星凱．堤岸首批料涉一至三房 會所提供逾100項設施
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楊聰永(中)稱，星凱．堤岸最快本周內開放示範單位及公布首張價單。

中洲置業火炭星凱．堤岸銷售部署進入直路，營銷策劃總監楊聰永表示，預計48小時內上載售樓說明書，最快本周內開放示範單位及公布首張價單。若以全盤1,335伙計，首批料最少涉267伙。

昨收逾千宗查詢 新界客佔約40%

楊聰永稱，首批單位將涵蓋一房至三房單位，而項目昨日接獲逾1,000個查詢，當中約40%為新界區客人，而九龍及港島區客人各佔約30%。他透露，星凱．堤岸屬中洲置業在港首個大型住宅發展項目，總投資額高達100億元。

項目發展總監鄧耿民指，星凱．堤岸由4座樓高39至41層的住宅大樓組成，座與座之間預留最少15米間距；主打一房至三房單位，其中一房佔約29%、兩房佔約35%、三房佔約29%，實用面積由約330至950方呎。其中約70%單位可望城門河景和遠山景觀，部分更可遠眺馬場景。基座設有項目包括住客會所、約10萬方呎商場、巴士總站和幼稚園等。

香港鄭中設計事務所香港公司總裁張諾文稱，星凱．堤岸會所「CLUB ARLES」合共兩層，包含四大園區，合共提供逾100項設施。當中包括24小時健身室、室內多功能運動場、Chill級Party Room、寵物公園、約1.5萬方呎的園林等。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/火炭新盤｜星凱．堤岸首批料涉一至三房-會所提供逾100項設施-286583
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