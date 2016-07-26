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火炭新盤｜星凱．堤岸首推開放式！折實入場496.2萬
8 小時前
火炭新盤｜星凱．堤岸首推開放式！折實入場496.2萬
千伙新盤加快推貨應市！昨日加推134伙的中洲置業沙田星凱．堤岸，最新公布加推第5號價單，涉218伙，當中包括首度推出的開放式單位。維持最高15%折扣優惠，折實售價由496.2萬元起。
發展商指，是次大部分單位扣除景觀樓層因素後，屬原價加推，如5座7樓F室，實用面積346方呎，折實售價669.7萬元，較上張價單內，相同面積的5座6樓F室，折實售價665.6萬元，高一層售價僅高0.6%。而個別單位則加價約2%，如5座18樓D室，實用面積677方呎，折實呎價19,338元，較4號價單中，相同面積的5座17樓D室，折實呎價18,942元，高一層呎價高約2%。
至於今批218伙折實售價由496.2萬至1,596.7萬元，折實呎價介乎15,888元至26,596元。最低售價為1座7樓C室，實用面積228方呎，折實售價496.2萬元，折實呎價21,763元。
周六次輪發售338伙
發展商同時公布次輪銷售安排，落實於本周六(23日)發售338伙，將於周四(21日)晩上8時截止接受認購登記。
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