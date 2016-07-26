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火炭新盤｜星凱．堤岸首推268伙 折實最平617.4萬
2 小時前
火炭新盤｜星凱．堤岸首推268伙 折實最平617.4萬
新界千伙新盤正式開價！中洲置業火炭星凱．堤岸公布首張價單，涉268伙。以最高15%折扣優惠計，折實售價由617.4萬元，折實平均呎價18,888元。
首批單位屬「深鐘興奮價」
中洲置業行政總裁陳志興以「深鐘興奮價」形容首批單位，短時間內接受認購登記，會設網上收飛，最快下周開賣。
兩房佔132伙最多
中洲置業營銷策劃總監楊聰永稱，首批單位定價較同區一手及二手料折讓約5%至10%。268伙包括62伙一房、132伙兩房及74伙三房，實用面積由331至945方呎。折實售價由617.4萬至2,039.4萬元，折實呎價介乎15,790元至21,954元。
最低售價為第1座6樓F單位，一房間隔，實用面積331方呎，折實售價617.4萬元，折實呎價18,653元。
兩房最低售價為第1座6樓H單位，實用面積568方呎，折實售價896.9萬元，折實呎價15,790元。三房最低售價為第3座6樓A單位，實用面積673方呎，折實售價1,077.2萬元，折實呎價16,006元。
較區內二手高最多約25%
翻查資料，柏傲莊III 今年5月推出首批182伙，折實平均呎價19,999元，以星凱．堤岸首批折實平均呎價18,888元計，則低約5%。若以鄰近二手屋苑近期呎價，沙田第一城、御龍山、銀禧花園及駿景園分別為18,103元、17,790元、15,640元及15,013元，以折實平均呎價計，星凱．堤岸高約4%至25%。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/火炭新盤｜星凱．堤岸首推268伙-折實最平617-4萬-287419