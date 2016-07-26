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火炭新盤｜星凱．堤岸755方呎三房有得睇 套廁備智能鏡
57 分前
火炭新盤｜星凱．堤岸755方呎三房有得睇 套廁備智能鏡
中洲置業火炭星凱．堤岸最新公布售樓說明書，營銷策劃總監楊聰永表示，有機會於本周內公布首張價單，首批預計不少於267伙，將涵蓋一房至三房單位。他稱，其他戶型的示範單位正在準備中，期望可於本周末對外開放。
發展商今日率先向傳媒開放一個交樓標準及一個經改動連裝修示範單位，均以第3座28樓H單位為藍本，實用面積755方呎，屬三房套連儲物室間隔。單位樓高3.15米，大廳長約6米，闊約3米，連接26方呎露台。
經改動示範單位 特把儲物室牆身改造為酒櫃
其中經改動示範單位，以暖色為主調，配合屋內各種小擺設，營造溫馨舒適的感覺。設計師將儲物室的牆身拆除，改造為玻璃酒櫃提升空間感。書房以汽車為主題，放置各種車的擺設及相片，牆身更掛上車身的零件。睡房放置滑板及時尚衣服，而主人房空間寬敞，放置雙人床後仍可三邊落床，旁邊設梳妝台及衣櫥，套廁設浴缸，有窗口屬「明廁」，並連接16方呎工作平台。但客廁不設窗口，採用白色雲石紋牆身，簡潔光亮。獨立廚房配備曲尺型工作檯面，備餐空間充裕，亦設有窗戶。
無改動示範單位 儲物室設有窗口
至於無改動示範單位特別採用德國高級家電品牌Miele設備，包括氣體煮食爐、組合式雙頭氣體煮食爐及蒸焗爐；另設法國皇室殿堂級電器De Dietrich的嵌入式雪櫃及洗衣乾衣機，更設有法國品牌Vinvautz酒櫃。玄關位置為儲物室，特別之處設有窗口。大廳呈長形開則，連接露台，落地窗增加採光度及有助通風。房間及客廳均採同向設計，客房開則四正，客廁不設窗口，屬「黑廁」。主人房設落地大窗及16方呎工作平台，而套廁備有智能鏡，設有窗口，有助排走濕氣。
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