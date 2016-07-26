營商「最緊要唔好蝕」 移居日本入場易續證難

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移民成為近年潮流，日本為不少港人第二家鄉，自然也是熱門移民國家之選。目前日本除了留學生簽證外，還有經營管理簽證，即以投資500萬日圓(約36萬港元)經營一盤生意帶動當地經濟而取得居留權。業內人士指，在當地經營生意勿虧蝕太多，以免影響日後續證。(撰文︰Wendy全球樓行)
SAKURA JAPAN駐日本營運總監曹天樂(圓圖)表示，申請日本經營管理簽證的要求，是有500萬日圓註冊資本金，不用直接匯到日本，只要證明給當局即可。另外申請者持有大學學歷較佳，即使沒有大學學歷，只要在經營的生意上有豐富經驗亦可，只要當地居留滿10年後可申請永住。同時該簽證亦可帶同伴侶及20歲以下子女一同前往，至於父母則要證明在香港沒有人照顧，而且申請者是獨生子女、並證明是父母唯一的照顧者。
蝕足三年 或不獲續簽證
經營管理簽證首次只批出一年簽證，曹天樂說之後要看生意營運是否有盈利及交稅，日本政府才批出下次簽證年期。若是首年生意蝕錢會獲批一年簽證，第二年仍蝕錢可再批一年，但第三年仍虧蝕，或不再獲得續證，但現時新冠肺炎仍肆虐，經營者可以解釋及求情。他又指，若想獲更長年期簽證，在經營首年生意有盈利，並且交稅達50萬至100萬日圓(約3.5萬至7萬港元)，曾有個案是第二次簽證獲批3年。
目前日本仍處封城鎖國階段，即是商務及旅遊均不可入境，僅日本在留卡可以入境。去年2月趁封關前以旅遊簽證入境日本的王先生，在同年4月入紙申請經營管理簽證，前後共花約3個月批出首年簽證，他指關鍵是要向日本當局證明自己是一個成功的商人，本身經營潮牌代購的他表示，要證明以往的公司在香港及海外都有盈利。
成本高 港商：收入三成交稅
王先生指，公司在日本已營運一年，雖然是疫情下，生意算是有少許盈利，已獲批明年一年簽證，「日本很現實，有錢多交稅直批5年簽證，但生意蝕錢將影響永住權。」他稱日本現營商環境還算佳，只是稅階較高，目前企業稅佔公司收入約28%至30%。雖然高稅階，但他認為當地福利好，可以平價看醫生，亦有退休金保障等，是移居好選擇。