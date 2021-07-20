珠海保十琴 城市新中心 三鐵交匯配套齊備

疫情漸趨穩定，特區政府已向中央提交申請，要求爭取盡快與內地及澳門通關。珠海一直是港人熱門置業的城市，若通關申請獲批，除了有利旅遊業復甦外，亦方便港人到珠海置業及定居，投身大灣區。珠海作為大灣區於珠江西岸中的唯一核心城市，是扼守著大灣區西進的人口、資原和科技要塞，承接了灣區東部的優勢，成為輻射帶動粵西發展的核心樞紐。
城市中心 配套設施齊全
由珠海保稅區、十字門商務區、橫琴國家自貿區組成的「保十琴區域」，作為珠海政府斥巨資打造城市新中心，除了可由陸路無縫連接香港及澳門，亦可連通中山及廣東省，加上區內擁多條鐵路線，附近交通網四通八達。保十琴片區的生活配套亦相當齊備，不但具備大型商都及超過17萬平方米都市商圈，可滿足日常生活及購物需要，亦有充足醫療設施照顧健康需要。此外，由幼稚園至高中等完善教育配套，而澳門大學亦於橫琴設有校區，亦有哈羅公學及北希望之星實驗學校等多家優質學府，解決子女的教學問題。
四通八達 接連粵港澳
由萬科、華發及旭輝攜手打造的「珠海都會四季」，正位於珠海保稅區的核心區域，與澳門隔岸對望。項目對岸是橫琴金融島，向東為十字門商務區，更鄰近港珠澳大橋落點及珠三角環線高速，無論前往香港或澳門都十分方便。項目擁3地鐵線路交匯優勢，相隔約2公里便是城軌站，可直通灣區11座核心城市，未來更有規劃將興建直達澳門的輕軌，附近亦有在建中的未來珠海最高地標式建築華發新經濟總部大廈，交通及商務配套齊全。而項目附近亦有亞洲最大的東方高爾夫運動基地及橫琴國際網球中心，只需15分鐘可達長隆海洋王國，休閒娛樂不假外求。
「珠海都會四季」建有1棟住宅及2棟公寓，合共1,633伙，單位面積介乎79至99方米，提供2房至3房+1房間隔，並附帶精裝修，預計2023年12月28日交樓。現時項目平均價約每方米3.5萬元人民幣，入場費約280萬元人民幣起，住宅買家可享70年用地權。另外，項目並提供1,500個車位，方便車主申請。有關詳情：3170 3399 / 9448 3605。