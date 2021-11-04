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留學生最快6年入籍 澳洲新簽證「賣大包」
1 小時前
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留學生最快6年入籍 澳洲新簽證「賣大包」

海│外│樓│市│專│題

繼英國BNO「5+1」及加拿大救生艇計劃後，「五眼聯盟」之一的澳洲終在「優惠港人政策」中有突破性的進展。澳洲政府早前公布，將會為港人設立一個全新簽證分類渠道「Hong Kong Stream」，讓持臨時畢業生簽證或臨時工作簽證的港人，在澳洲居留或持有簽證一定年期後，便可申請「港版」永久居留簽證，最快路徑是以臨時技術短缺簽證接駁新簽證，4年可入籍但難度極高；相反以學生簽證入手門檻低得多，最快可6年入籍。有專家指，新政策無疑是「賣大包」，因為轉永居簽證是「四無要求」，即無工作、無工種、無配額限制及無年收入要求。(撰文︰Wendy全球樓行)

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Smart2Go移民平台創辦人余偉龍(圓圖)表示，澳洲3種臨時簽證中，以485簽證較有優勢。(資料圖片)
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過往EOI(Expression of Interest)的計分要求極高，並享有永居資格的189技術移民獨立簽證(下稱189簽證)及191偏遠地區技術移民永久居留簽證(下稱191簽證)每年申請的配額競爭十分激烈，近日澳洲政府公布最新《2021年移民規例修訂(香港)法例》，將會為港人設立一個全新簽證分類渠道「Hong Kong Stream」的189及191簽證。

3類簽證可申永居 滿1年獲護照

申請轉換「港版」189及191簽證的申請者須是持有457臨時技術移民工作簽證(下稱457簽證)、482臨時技術短缺簽證(下稱482簽證)或485臨時畢業生簽證(下稱485簽證)的港人，並由2022年3月5日起，可以申請「港版」189及191簽證，前提是申請人需持有香港特區護照或BNO護照。

持以上3種臨時簽證港人須符合體檢和品格審查等通用條件，及持有簽證4年內通常居住澳洲三大主要城市，即悉尼、墨爾本及布里斯本，可申請轉換「港版」189簽證，或在偏遠地區居住、工作及進修滿3年即可申請「港版」191簽證。

Smart2Go移民平台創辦人余偉龍表示，457簽證已於2017年停止申請，舊有457簽證在當地居住一定年期後可轉189或191永居簽證；至於申請482簽證則無年齡限制，但是難度是需要有提名資格僱主願意提名及擔保，並且受聘工種需要在技術短缺名單中，例如醫護、I.T.及信息及通訊技術或資訊通訊科技(ICT)等，但是簽證跟僱主擔保捆綁在一起，假如僱員被炒，就急需再找另一個僱主作擔保，當中或存在風險。

畢業生「四無要求」 最有優勢

余偉龍指3種臨時簽證中以485簽證較有優勢，由於485是畢業生簽證，若現時才打算移民澳洲的港人可以「先讀書後移民」方案比較適合，先申請500留學生學生簽證報讀澳洲兩年制的CRICOS課程，之後再銜接485簽證，可在偏遠地區居住滿3年，再銜接191簽證，所以最快是「2+3」年內取得永居。他亦指，由485簽證申請轉換189及191簽證，澳洲政府是「四無要求」，即無工作、無工種、無配額限制、無年收入要求。

IELTS要求一併下降 付費可豁免

過去主申請人轉換簽證亦對英文水平有一定要求，申請485簽證IELTS整體分數需6分，轉換189或191簽證，IELTS整體分數需要7.5分至8分，現時對同行的配偶及子女的IELTS要求已下降至4.5分，如果繳付4,885澳元(約28,283港元)則可免英文試。

事實上，2020年7月香港推行「港版國安法」後，澳洲總理莫理森已延長港人畢業生和臨時工作簽證5年，更預告有「永久居留的途徑」，相隔16個月後終公布一系列申請方法。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/留學生最快6年入籍-澳洲新簽證「賣大包」-291685
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