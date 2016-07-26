租務成交｜九龍一房受捧 俾多500元租到新界三房？

租賃市場交投暢旺，九龍區一房接連獲承租，且租金回報理想。大角咀有一房以16,500元租出，若加多500元，即可於上水租入一個三房單位，面積更大近320方呎。
利奧坊．凱岸一房呎租66元
中原地產奧運站奧海城分行首席分區營業經理黃家全表示，大角咀利奧坊．凱岸1座高層B室，實用面積約251方呎，屬一房間隔，單位擁露台，座向正南方，望開揚市景，以16,500元租出，折合實用呎租約66元。
業主於2018年7月以703萬元購入單位，是次租出單位可享約2.8厘租金回報。
啟岸海景15800元租出
中原地產中九龍環海東岸分行高級分行經理葉文浩指，紅磡入伙盤啟岸高層A1室，實用面積約276方呎，一房間隔，擁露台，座向西南，可享海景，以15,800元租出，實用呎租約57元。
業主於2019年以658萬元一手買入單位，現租出單位，租金回報約2.9厘。
御皇庭三房租金回報約2.8厘
利嘉閣地產皇牌屋苑上水中心一行高級聯席董事黃靜顏透露，上水御皇庭3座中層F室，實用面積約569方呎，三房間隔，以17,000元租出，折合實用面積呎租約30元。
據悉，業主於2021年5月以約723萬元購入單位，現租出可享租金回報率約2.8厘。黃靜顏補充，上述為御皇庭本月首宗租務成交，屋苑現時有約8個單位放租，兩房單位入場價由12,500萬元起。
今年買沙田第一城兩房即租出
世紀21奇豐物業第一城2分行區域經理吳元利表示，沙田第一城1座中層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望園景，放盤兩星期，以14,000元租出，實用面積呎租約43元。
據了解，業主於2021年7月購入單位，當時作價580萬元，現租出單位，可享租金回報率約2.9厘。
外籍客兩小時火速拍板君悅軒
港島租賃方面，利嘉閣地產皇牌屋苑嘉亨灣三行經理黃志佳稱，西灣河君悅軒高層C室，實用面積約473方呎，兩房間隔，外望開揚景觀，以18,300元租出，折合實用面積呎租約39元。租客為外籍人士，於利嘉閣真盤源網站瀏覽上述租盤後一見鍾情，立即聯絡代理，睇樓後即火速決定租下單位，與業主當場簽約，並於兩小時內完成交易。
據悉，業主於2020年11月以約838萬元購入單位，現租出可享租金回報率約2.6厘。屋苑現時有約2個單位放租，三房單位月租由27,000元起。
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