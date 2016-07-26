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租務成交｜兩房承接強 四小龍租金回報跑贏兩屋苑
58 分前
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樓市樓價租賃兩房長沙灣西九四小龍租金回報即睇即租泓景臺馬鞍山曉峰灣畔減價荃灣全．城匯
租務成交｜兩房承接強 四小龍租金回報跑贏兩屋苑
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泓景臺兩房折合實用面積呎租約37元。(資料圖片)

租賃市場表現暢旺，當中兩房交投為主，長沙灣「四小龍」獲租客即睇即租，且租金回報更跑贏馬鞍山屋苑及荃灣半新盤。

泓景臺中低層月租1.88

利嘉閣地產皇牌屋苑泓景臺分行聯席董事林琛馥表示，泓景臺8座中低層A室，實用面積約510方呎，採兩房間隔，外望園景。單位獲租客即睇即租，以18,800元租出，折合實用面積呎租約37元。

據悉，業主於2013年10月以約566萬元購入單位，現租出可享租金回報率約4厘。

曉峰灣畔低層租金回報2.8

世紀21奇豐物業星濤灣分行經理胡國強指，馬鞍山曉峰灣畔1座低層D室，實用面積約482方呎，兩房間隔。單位放盤兩個月，原叫租16,000，最終減價1,000元，以月租15,000元獲承租，實用面積呎租約31元。

據了解，業主於2019年9月購入單位，當時作價650萬元，現租出可享租金回報率約2.8厘。

全．城匯高層呎租39

利嘉閣地產皇牌屋苑愉景新城分行經理陳敏生透露，荃灣全．城匯7座高層D室，實用面積約524方呎，屬兩房間隔，外望樓景，獲區內客以20,500元承租，折合實用面積呎租約39元。

據悉，業主於2017年9月以約865.4萬元購入單位，現租出可享租金回報率約2.8厘。陳敏生補充，屋苑目前仍有約7個租盤提供，月租叫價由21,500元起。

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全．城匯目前仍有約7個租盤提供，月租叫價由21,500元起。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/租務成交｜兩房承接強-四小龍租金回報跑贏兩屋苑-287311
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