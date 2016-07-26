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租務成交｜兩房承接強 四小龍租金回報跑贏兩屋苑
58 分前
租務成交｜兩房承接強 四小龍租金回報跑贏兩屋苑
租賃市場表現暢旺，當中兩房交投為主，長沙灣「四小龍」獲租客即睇即租，且租金回報更跑贏馬鞍山屋苑及荃灣半新盤。
泓景臺中低層月租1.88萬
利嘉閣地產皇牌屋苑泓景臺分行聯席董事林琛馥表示，泓景臺8座中低層A室，實用面積約510方呎，採兩房間隔，外望園景。單位獲租客即睇即租，以18,800元租出，折合實用面積呎租約37元。
據悉，業主於2013年10月以約566萬元購入單位，現租出可享租金回報率約4厘。
曉峰灣畔低層租金回報2.8厘
世紀21奇豐物業星濤灣分行經理胡國強指，馬鞍山曉峰灣畔1座低層D室，實用面積約482方呎，兩房間隔。單位放盤兩個月，原叫租16,000，最終減價1,000元，以月租15,000元獲承租，實用面積呎租約31元。
據了解，業主於2019年9月購入單位，當時作價650萬元，現租出可享租金回報率約2.8厘。
全．城匯高層呎租39元
利嘉閣地產皇牌屋苑愉景新城分行經理陳敏生透露，荃灣全．城匯7座高層D室，實用面積約524方呎，屬兩房間隔，外望樓景，獲區內客以20,500元承租，折合實用面積呎租約39元。
據悉，業主於2017年9月以約865.4萬元購入單位，現租出可享租金回報率約2.8厘。陳敏生補充，屋苑目前仍有約7個租盤提供，月租叫價由21,500元起。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/租務成交｜兩房承接強-四小龍租金回報跑贏兩屋苑-287311