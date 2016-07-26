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租務成交｜租金回報可觀！兩區屋苑逾3厘
16 小時前
租務成交｜租金回報可觀！兩區屋苑逾3厘
租賃成交活躍，即使要減價吸引租客，業主租金回報仍屬理想，其中長沙灣及白石角屋苑均錄得逾3厘回報交投。
碧海藍天兩房減價5%租出
利嘉閣地產皇牌屋苑昇悅居分行聯席董事李啟昌表示，長沙灣碧海藍天3座中低層E室，實用面積約505方呎，採兩房間隔，外望開揚市景。單位放盤一星期，原叫租20,000元，經議價後減價1,000元或約5%，至19,000元獲承租，折合實用面積呎租約37.6元。
據悉，業主於2016年12月以約724萬元購入單位，現租出可享租金回報率約3.1厘。李啟昌補充，碧海藍天入場月租由19,000元起。
逸瓏灣三房連車位5萬元承租
中原地產新界東豪宅九肚山組分區經理曾紀賢表示，白石角逸瓏灣2期15座中層B室，實用面積約1,395方呎，三房連套房間隔，議價後連車位以5萬元租出，實用平均呎租約35.8元。
原業主於2014年以1,989萬元購入單位，是次租出單位可享約3厘租金回報。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/租務成交｜租金回報可觀！兩區屋苑逾3厘-288673