Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
租務成交｜租金回報可觀！兩區屋苑逾3厘
16 小時前
#Hashtags
樓市樓價租賃租金回報長沙灣碧海藍天減價白石角逸瓏灣
租務成交｜租金回報可觀！兩區屋苑逾3厘
news-images
碧海藍天入場月租由19,000元起。(資料圖片)

租賃成交活躍，即使要減價吸引租客，業主租金回報仍屬理想，其中長沙灣及白石角屋苑均錄得逾3厘回報交投。

碧海藍天兩房減價5%租出

利嘉閣地產皇牌屋苑昇悅居分行聯席董事李啟昌表示，長沙灣碧海藍天3座中低層E室，實用面積約505方呎，採兩房間隔，外望開揚市景。單位放盤一星期，原叫租20,000元，經議價後減價1,000元或約5%，至19,000元獲承租，折合實用面積呎租約37.6元。

據悉，業主於2016年12月以約724萬元購入單位，現租出可享租金回報率約3.1厘。李啟昌補充，碧海藍天入場月租由19,000元起。

逸瓏灣三房連車位5萬元承租

中原地產新界東豪宅九肚山組分區經理曾紀賢表示，白石角逸瓏灣2期15座中層B室，實用面積約1,395方呎，三房連套房間隔，議價後連車位以5萬元租出，實用平均呎租約35.8元。

原業主於2014年以1,989萬元購入單位，是次租出單位可享約3厘租金回報。

樓市新聞：

港人身處內地靠視像租樓 8500元有交易！

1個原因！業主願減價9%助上車客買樓結婚

千萬內三房成交！面積最大956方呎

4球搵新界北兩房！業主求套現減價出貨

盡快上車！買家將貨就價3XX萬買細單位

貨比多區及新盤！買家回流二手入市低水屋苑

施政報告後信心提升！上車客入市態度轉積極

結婚置業！鰂魚涌靚裝兩房破頂價成交

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/租務成交｜租金回報可觀！兩區屋苑逾3厘-288673
#Hashtags
樓市樓價租賃租金回報長沙灣碧海藍天減價白石角逸瓏灣

樓市數據｜利嘉閣：第三季私宅轉手獲利 創樓市辣招以來新低

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
樓市數據｜利嘉閣：第三季私宅轉手獲利 創樓市辣招以來新低
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多