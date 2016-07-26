租務成交｜細單位租盤搶手！最平7800元有交易

租賃市場表現活躍，其中細單位受租客歡迎，最平7,800元有交易，且租金回報亦可觀。
屯門客7800元承租開放式
利嘉閣地產皇牌屋苑屯門置樂分行助理分區經理梁桂華表示，屯門菁雋中層21室，實用面積約170方呎，屬開放式間隔，享東南景觀，以7,800元租出，折合實用面積呎租約46元。租客為區內客，見上述單位企理，亦知道屋苑放盤量不多，於是偕同家人再睇樓後，即時決定承租。
據悉，業主於2019年7月以約289萬元購入單位，現租出可享租金回報率約3.2厘。梁桂華補充，上述為屋苑本月第三宗租賃成交個案，目前放租量約1個，入場價為8,500元。
屯門海景一房呎租38元
此外，梁桂華透露，屯門利寶大廈極高層D室，實用面積約234方呎，屬一房間隔，享東南海景，以9,000元租出，折合實用面積呎租約38元。租客為外區客，見上述單位擁海景，景觀開揚，加上裝修新簇，同時亦見幾枱客人同時有興趣，所以即睇即決定搶租。
據悉，業主於2020年6月以約345萬元購入單位，現租出可享租金回報率約3.1厘。梁桂華指，上述為屋苑本月首宗租賃成交個案，目前放盤量約1個，入場價為9,500元。
灣仔低層改則戶租金回報達11厘
港島區方面，利嘉閣地產皇牌屋苑灣仔囍匯分行助理分區經理何嘉信表示，灣仔雙喜樓低層C室，實用面積約220方呎，原則兩房改一房，以15,000元獲承租，折合實用面積呎租約68元。
據悉，業主於2007年7月以約162.5萬元購入單位，現租出可享租金回報率約11厘。何嘉信指，上述為雙喜樓本月首宗租賃成交個案。
堅尼地城業主企硬「一蚊都唔減」
利嘉閣地產皇牌屋苑堅尼地城站A組高級經理雷敏儀稱，堅尼地城Imperial Kennedy低層D室，實用面積約396方呎，屬一房間隔，成功以「零議價」24,000元獲承租，折合實用面積呎租約61元。
雷敏儀續稱，區內樓齡較新的細單位備受專業高薪人士歡迎，盤源越來越少，而業主態度較為強硬，議價空間很小。據悉，業主於2013年11月以約726.2萬元購入單位，現租出可享租金回報率約4厘。至於屋苑本月暫錄2宗租賃成交個案，現時約有2個單位放租，實用面積約558方呎的兩房單位，最低入場月租由由35,000元起。
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