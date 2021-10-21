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租務成交｜荃灣租賃活躍 一房兩房呎租全面睇
2 小時前
租務成交｜荃灣租賃活躍 一房兩房呎租全面睇
住宅租務市場趨活躍。利嘉閣地產皇牌屋苑愉景新城分行經理陳敏生表示，荃灣愉景新城2座中高層G室，實用面積約495方呎，屬兩房間隔，外望樓景。日前以15,000元租出，折合實用面積呎租約30元。據悉，業主於今年4月，以約755萬元購入上述單位，現租出可享租金回報率約2.4厘。
陳敏生補充，租客為本區客，見單位附簡約裝潢，即睇即租。屋苑目前有約36個租盤提供，月租叫價由15,500元起。
另外，陳敏生續表示，荃灣荃德花園D座中層B室，實用面積約340方呎，原則屬兩房間隔，現改為一房間隔，外望樓景，亦附簡約裝潢。日前以10,000元租出，折合實用面積呎租約29元。據悉，業主於1989年以約49萬元購入上述單位，現租出可享租金回報率約24厘。陳敏生補充，該屋苑目前有約36個租盤提供，月租叫價由11,000元起。
聽濤雅苑三房月租22000
世紀21奇豐物業天宇海分行經理黃宗信指，馬鞍山聽濤雅苑8座高層C室，實用面積755方呎，三房兩廳間隔，放盤1個月，原叫租24,000元，減2,000元，成功以月租22,000元租出，實用面積呎租約29.1元。
據了解，業主於2007年11月購入上址，當時作價380萬元，現以月租22,000元租出，可享租金回報率約6.9厘。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/租務成交｜荃灣租賃活躍-一房兩房呎租全面睇-289909