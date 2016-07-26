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租務成交｜1.65萬預算三區選擇 開放式至兩房點揀好？
1 小時前
租務成交｜1.65萬預算三區選擇 開放式至兩房點揀好？
若以1.65萬元的預算，市場上有三個租賃成交個案，地區包括灣仔、長沙灣及屯門，當中有入伙盤及鄰近港鐵站，戶型則涵蓋開放式至兩房。
囍匯低層呎租49元
中原地產灣仔囍匯分行副分區營業經理周世康指，灣仔囍匯2座低層P室，實用面積約339方呎，開放式間隔，望城市景，以16,500元租出，折合平均實用呎價約49元。租客鍾情囍匯就近港鐵站，加上屬區內少有大型屋苑，設施齊備。業主於2020年以800萬元買入單位，現可享租金回報約2.5厘。
周世康透露，囍匯11月錄得16宗租賃成交，該行促成其中15宗，實用呎租由48元至64元。現時租盤進一步收窄，預計租金有機會再向上調整。
THE CAMPTON本月暫錄7宗成交
中原地產昇悅居分行分區營業董事程智聰表示，長沙灣THE CAMPTON租賃成交暢旺，本月至今暫錄約7宗成交，平均實用呎租約42元。
該行連環促成2宗THE CAMPTON租賃成交，當中中層N室，實用面積約382平方呎，一房間隔，以16,000元租出，折合實用呎租約42元。業主於去年6月以745.4萬元一手買入單位，租金回報率約2.6厘。
家庭客議價500元承租卓爾居
中原地產屯門卓爾居分行高級分行經理葉津榮稱，屯門區租賃市場氣氛活躍，卓爾居2座中層A室，實用面積約512方呎，兩房間隔。月租叫價16,000元，微減500元後，即以15,500元租出，折合實用呎租約30.3元。租客為家庭客，鍾情卓爾居屬大型屋苑，附設商場，又鄰近鐵路站，起居生活十分方便，上址間隔四正，享開揚遠景，迅速拍板承租。
業主於2012年2月以285萬元買入單位，持貨9年，現租出單位租金回報約6.5厘。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/租務成交｜1-65萬預算三區選擇-開放式至兩房點揀好？-292930