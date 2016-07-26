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租賃暢旺｜屯門入伙盤受捧 荃灣海景戶1.68萬租出
3 小時前
租賃暢旺｜屯門入伙盤受捧 荃灣海景戶1.68萬租出
租務市況暢旺，當中入伙盤備受租客青睞。中原地產屯門卓爾居分行高級分行經理葉津榮表示，屯門御海灣於上月底陸續收樓入伙，最新錄得1座低層F室租賃成交，實用面積約448方呎，兩房間隔。原叫租16,500元，最終減價1,000元，以15,500元租出，折合實用呎租約34.6元。租客屬家庭客，鍾情屋苑屬全新樓，會所設施齊備，見單位內櫳企理，迅速決定承租。業主於2021年4月以806.54萬元一手買入單位，現租出單位，租金回報約2.3厘。
年輕夫婦承租爵悅庭海景戶
中原地產荃灣海之戀第二分行B組分行經理林恩信指，荃灣西站沿綫屋苑爵悅庭，本月累錄約5宗租務成交，平均實用呎租約36元。
爵悅庭西爵軒中層H室，實用面積約464方呎，兩房間隔，享開揚海景，以月租16,800元租出，折合實用呎租約36.2元。新租客為年輕夫婦，鍾情屋苑位處西鐵站沿線，並設有天橋接駁鄰近多個大型商場，十分方便，加上附設大型會所，見租金合理，迅速拍板租入上址。業主於2019年以740萬元入市，現租出單位，租金回報約2.7厘。
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城大內地女生市價租又一居三房
中原地產九龍豪宅首席分區營業董事余社朝透露，又一居錄得一宗內地生租賃成交，又一居1座低層C室，實用面積約566方呎，望內園景，三房間隔，以25,000元租出，折合實用呎租約44.2元，屬市價。新租客為3名內地女學生，新學年即將升讀城大，為方便上學，即以先付一年租金方式，租入單位自用。據了解，業主於1992年以336.5萬元購入單位，是次租出單位可享約8.9厘租金回報。
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