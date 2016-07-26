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租賃暢旺｜屯門入伙盤受捧 荃灣海景戶1.68萬租出
3 小時前
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樓市樓價租賃屯門入伙盤荃灣海景戶御海灣減價家庭客爵悅庭年輕夫婦又一居內地生城大租金回報
租賃暢旺｜屯門入伙盤受捧 荃灣海景戶1.68萬租出
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御海灣兩房減價1,000元成功租出。(資料圖片)

租務市況暢旺，當中入伙盤備受租客青睞。中原地產屯門卓爾居分行高級分行經理葉津榮表示，屯門御海灣於上月底陸續收樓入伙，最新錄得1座低層F室租賃成交，實用面積約448方呎，兩房間隔。原叫租16,500元，最終減價1,000元，以15,500元租出，折合實用呎租約34.6元。租客屬家庭客，鍾情屋苑屬全新樓，會所設施齊備，見單位內櫳企理，迅速決定承租。業主於2021年4月以806.54萬元一手買入單位，現租出單位，租金回報約2.3厘。

年輕夫婦承租爵悅庭海景戶

中原地產荃灣海之戀第二分行B組分行經理林恩信指，荃灣西站沿綫屋苑爵悅庭，本月累錄約5宗租務成交，平均實用呎租約36元。

爵悅庭西爵軒中層H室，實用面積約464方呎，兩房間隔，享開揚海景，以月租16,800元租出，折合實用呎租約36.2元。新租客為年輕夫婦，鍾情屋苑位處西鐵站沿線，並設有天橋接駁鄰近多個大型商場，十分方便，加上附設大型會所，見租金合理，迅速拍板租入上址。業主於2019年以740萬元入市，現租出單位，租金回報約2.7厘。

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爵悅庭本月累錄約5宗租務成交，平均實用呎租約36元。(資料圖片)

城大內地女生市價租又一居三房

中原地產九龍豪宅首席分區營業董事余社朝透露，又一居錄得一宗內地生租賃成交，又一居1座低層C室，實用面積約566方呎，望內園景，三房間隔，以25,000元租出，折合實用呎租約44.2元，屬市價。新租客為3名內地女學生，新學年即將升讀城大，為方便上學，即以先付一年租金方式，租入單位自用。據了解，業主於1992年以336.5萬元購入單位，是次租出單位可享約8.9厘租金回報。

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又一居獲城大內地學生以先付一年租金方式租入單位自用。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/租賃暢旺｜屯門入伙盤受捧-荃灣海景戶1-68萬租出-279806
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