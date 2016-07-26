租賃概況｜九龍入伙盤租金回報可觀 港島屋苑受捧

租賃市場表現暢旺，當中入伙盤更受青睞。
THE CAMPTON本月暫錄約16宗成交
中原地產西九龍區副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣THE CAMPTON近月陸續收樓入伙，租賃成交轉活，屋苑本月至今暫錄約16宗租賃成交，平均實用呎租約45元。
THE CAMPTON高層E室，實用面積約369方呎，採一房間隔，擁開放式廚房，附設露台，單位座向東北方，以16,500元租出，折合實用呎租約45元。據了解，上址業主於2020年6月以671萬元購入單位，是次租出單位可享約3厘租金回報。
凱滙兩房近2萬元承租
利嘉閣地產皇牌屋苑凱滙分行市務經理梁錦機稱，觀塘凱滙3座低層C室，實用面積約598方呎，屬兩房連儲物室間隔，以19,800元租出，折合實用面積呎租約33元。據悉，原業主於2019年1月以約1,030.4萬元購入單位，現租出可享租金回報率約2.3厘。梁錦機補充，凱滙本月暫錄117宗租賃成交，超越7月份的109宗，而屋苑目前有約240個單位放租。
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囍匯租金回升
至於港島區屋苑租盤承接力不俗，中原地產灣仔囍匯分行副分區營業經理周世康指，囍匯由去年最低實用呎租約45元，回升至最新約55元水平。囍匯2座高層N室，實用面積約348方呎，開放式間隔，向西南，望城市景，以19,000元租出，折合平均實用呎租近55元。原業主於2014年以815.1萬元買入單位，持貨7年，租金回報約2.8厘。
內地生合租堅尼地城三房全海戶
另外，中原地產西南區堅尼地城區域營業經理黃小江透露，堅尼地城裕福大廈中層C室，實用面積約450方呎，三房間隔，坐享全海景，以23,000元租出，折合平均實用呎租約51元。單位由3位內地生合租，鍾情單位坐享全海景，加上就近海濱公園，環境舒適。原業主於2021年2月以880萬元買入單位，持貨半年，租金回報約3.1厘。
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