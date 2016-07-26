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租賃概況｜入伙盤吃香！租客預繳逾30萬租金承租兩房套
58 分前
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租賃概況｜入伙盤吃香！租客預繳逾30萬租金承租兩房套
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本木兩房套業主現租出單位可享約2.4厘租金回報。(資料圖片)

二手交投活躍，帶動租賃市場表現，當中新入伙盤受追捧，有租客更不惜預繳首年租金承租單位。

中原地產高鐵西九站分行資深分區營業經理呂燕萍表示，尖沙咀本木中層A3室，實用面積約511方呎，採兩房雙套房間隔，景觀開揚，以25,500元租出，折合實用呎租約50元。

呂燕萍指，新租客鍾情物業樓齡全新，加上區內雙套房放租盤罕有，即睇即決定承租，更不惜預繳首年租金即逾30萬元承租單位。據悉，業主於去年12月以約1,254萬元買入單位，現成功租出可享約2.4厘租金回報。

綠楊新邨三房放盤四日即租出

若屋苑位置擁有交通及配套優勢，放盤亦迅速被市場消化。位於荃灣站上蓋的綠楊新邨，最新錄得三房租賃成交。利嘉閣地產皇牌屋苑愉景新城分行經理陳敏生表示，單位為N座極低層1室，實用面積約582方呎，望東南樓景。單位放盤僅四日，成功以18,000元租出，折合實用面積呎租約31元，屬市價成交。

據悉，業主於2018年1月以約733萬元購入單位，現租出可享租金回報率約2.9厘。陳敏生補充，屋苑目前仍有約12個租盤提供，三房套單位月租叫價由18,000元起。

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綠楊新邨現有約12個租盤提供，三房套單位月租叫價由18,000元起。(資料圖片)

屯門兩房租金回報近3

另外，中原地產屯門瓏門第三分行高級分行經理吳倬霆稱，屯門康麗花園1座中層E室，實用面積約480方呎，兩房間隔。原叫租13,500元，放盤短短一星期，速獲租客議價至12,800元承租，實用呎租近27元，屬市價成交。

吳倬霆透露，新租客為一對夫婦，心儀屋苑位置方便，鄰近西鐵站及商場，見上址內櫳實用，租金合理，睇樓當天迅速拍板承租。業主於2017年12月以530萬元買入單位，現租出單位可享近3厘租金回報。

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康麗花園兩房獲租客議價至12,800元承租。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/租賃概況｜入伙盤吃香！租客預繳逾30萬租金承租兩房套-274880
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