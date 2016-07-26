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租賃概況｜屯門區睇樓量增30%！三房套獲外區客2.2萬承租
41 分前
租賃概況｜屯門區睇樓量增30%！三房套獲外區客2.2萬承租
中原地產屯門分區營業經理鍾宏遠稱，受惠屯馬綫全綫通車，屯門區市況更加暢旺，睇樓量增加約三成。
瓏門8座高層F室，實用面積約637方呎，屬三房套間隔，享大單邊開揚景致及河景。月租叫價2.5萬元，經外區客議價後，減價3,000元或約12%，以2.2萬元租出，折合實用呎租約34.5元。鍾宏遠指，租客為外區家庭，見屯馬綫全線通車，屯門交通更加方便，且日後可受惠更多基建，加上區內生活配套完善，遂決定遷入。瓏門因毗鄰西鐵站，屬大型屋苑，一睇即中，迅速拍板租入上址。業主於2014年1月以650萬元一手買入單位，現租出單位，租金回報約4.1厘。
凱滙三房套呎租35元
至於觀塘半新盤凱滙，亦錄三房套租賃成交。利嘉閣地產皇牌屋苑凱滙分行市務經理梁錦機表示，單位為1座中層C室，實用面積約765方呎，外望開揚樓景，以2.7萬元租出，折合實用面積呎租約35元。據悉，原業主於2018年12月以約1,477.9萬元購入單位，現租出可享租金回報率約2.2厘。
梁錦機補充，凱滙現時約有250個單位放租，最低入場月租由1.6萬元起。
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