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租賃概況｜屯門租市旺！兩房業主享逾14厘租金回報
1 小時前
租賃概況｜屯門租市旺！兩房業主享逾14厘租金回報
中原地產屯門瓏門第三分行高級分行經理吳倬霆表示，屯馬綫全線通車後，對屯門區租賃市場起正面幫助，外區客源增加，加上樓價連月來急升，不少資金不足的買家轉租，本月區內租賃交投暢旺。
吳倬霆指，聚康山莊3座高層E室，實用面積約428方呎，兩房間隔。原叫價1.5萬元，議價後以1.4萬元租出，折合實用呎租近33元。新租客為一對夫婦，鍾情屋苑環境清幽，亦鄰近西鐵站，出入方便，見上址租金合理，睇樓後快速拍板承租。業主於2004年6月以117萬元一手買入單位，現租出單位，可享約14.4厘租金回報。
家庭客承租瓏門三房套
另外，中原地產屯門分區營業經理鍾宏遠稱，瓏門6座高層D室，實用面積約663方呎，三房套間隔，景致開揚。月租叫價2.6萬元，經議價後減2,500元，以2.35萬元租出，折合實用呎租約35.4元。租客為外區家庭客，鍾情瓏門位置方便，加上屬大型屋苑，設施及管理完善，一睇即中，迅速拍板租入上址。業主於2020年底以1,100萬元買入單位，現租出單位可享約2.6厘租金回報。
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