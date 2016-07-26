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租賃概況｜屯門菁雋連錄3宗無睇樓成交 呎租最高57元
1 小時前
租賃概況｜屯門菁雋連錄3宗無睇樓成交 呎租最高57元
屯門租賃市場暢旺，利嘉閣地產皇牌屋苑屯門置樂分行助理分區經理梁桂華表示，菁雋連錄三宗租賃成交，3位租客均無睇樓。其中一宗為低層31室，實用面積約128方呎，開放式間隔，以7,300元租出，折合實用面積呎租約57元。據悉，業主於今年3月以約235萬元購入單位，現租出可享租金回報率約3.7厘。租客為區內客，由於原租住單位之業主賣樓，故另覓地方居住。
此外，低層21室實用面積約170方呎，開放式間隔，以8,000元租出，折合實用面積呎租約47元。據悉，業主於2019年7月以約272.2萬元購入單位，現租出可享租金回報率約3.5厘。租客為內地學生，預付一年租金。
另一宗為中層26室，實用面積約168方呎，開放式間隔，以7,900元租出，折合實用面積呎租約47元。據悉，業主於2019年7月以約281.6萬元購入單位，現租出可享租金回報率約3.4厘，租客為新婚夫婦。
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