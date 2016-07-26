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租賃概況｜新界屋苑受捧！卓爾居兩房放盤2星期租出
14 小時前
租賃概況｜新界屋苑受捧！卓爾居兩房放盤2星期租出
中原地產屯門卓爾居分行高級分行經理葉津榮表示，屯門卓爾居鄰近鐵路站及市中心，景觀開揚，受到不少租客青睞，租務成交向來平穩。屋苑1座中層D室，實用面積約520方呎，兩房間隔，向東及享開揚河景，裝修亦企理。原叫價14,800元，放盤約2星期速獲一對夫婦承租，議價後以14,200元租出，折合實用呎租約27.3元。
葉津榮指，業主早於1998年11月以198萬元一手買入單位，現租出單位，租金回報率高達8.6厘；若按單位目前市場價約770萬元計，市值租金回報約2.2厘。
愉景新城三房套減價近5%租出
另外，利嘉閣地產皇牌屋苑愉景新城分行經理陳敏生稱，荃灣愉景新城11座低層E室，實用面積約581方呎，屬三房套間隔，望東北山景。單位放盤約半個月，原叫價21,000元，減價1,000元或近5%，以20,000元租出，折合實用面積呎租約34元。
陳敏生補充，該租客見單位裝修企理、新簇，故即睇即租。據悉，業主於2014年10月以約550萬元購入單位，現租出可享租金回報率約4.4厘。屋苑目前仍有約16個租盤提供，三房套單位月租叫價由19,000元起。
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