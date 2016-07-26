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租賃概況｜最貴1.28萬！元朗天水圍兩房連環錄承租
2 小時前
租賃概況｜最貴1.28萬！元朗天水圍兩房連環錄承租
元朗及天水圍租務市場表現不俗，中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，入伙新盤一向受追捧，元朗瑧頤上月錄得14宗租賃成交，平均實用呎租約37元。最新錄得低層A8室兩房，實用面積約434方呎，月租叫價1.35萬元，議價後以1.28萬元租出，實用呎租約30元。
王勤學透露，新租客為一對夫婦，鍾情屋苑屬新樓，會所設施多元化，且租金合理，睇樓後立即決定租入上址。業主於2020年2月以約666萬元一手買入單位，現租出單位租金回報約2.3厘。
栢慧豪園業主享逾9厘租金回報
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖指，栢慧豪園租賃交投保持平穩，本月暫錄約4宗租賃成交。其中5座高層F室，實用面積約493方呎，兩房間隔，內櫳企理，向東北，以月租1.28萬元租出，折合實用呎租約26元。
伍耀祖續指，業主於2007年以163.4萬元買入單位，持貨14年，現租出單位，租金回報高達約9.4厘。若參考單位市值售價650萬元計，市值租金回報約2.4厘。
嘉湖山莊本月暫錄10宗租賃成交
伍耀祖稱，嘉湖山莊租賃成交保持暢旺，本月暫錄約10宗成交。翠湖居2座中層F室兩房，實用面積約449方呎，向西，享內園景，以月租1.1萬元租出，折合實用呎租約24.5元。業主於2005年6月以98萬元買入單位，現租出單位，租金回報高達約13.5厘。若按同類單位近期售價約540萬元計，市值租金回報約2.4厘。
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