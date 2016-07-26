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租賃概況｜2萬蚊租九龍入伙盤兩房 揀面積大定樓層高？
45 分前
租賃概況｜2萬蚊租九龍入伙盤兩房 揀面積大定樓層高？
租賃市場於暑假交投活躍，當中入伙新盤有不少捧場客。
THE CAMPTON中層兩房2萬租出
中原地產西九龍區副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣THE CAMPTON近月陸續收樓入伙，租賃成交亦轉活，屋苑本月至今暫錄約12宗租賃成交，平均實用呎租約45元。
THE CAMPTON中層C室，實用面積約477方呎，兩房間隔，擁開放式廚房，附設露台，單位座向東北方，以2萬元租出，折合實用呎租約42元。據了解，業主於2020年6月以893萬元購入單位，是次租出單位可享約2.7厘租金回報。
凱滙本月租賃成交追平上月
以同樣的租金，則可在觀塘租入面積更大的兩房，但屬低層單位。利嘉閣地產皇牌屋苑凱滙分行市務經理梁錦機指，凱滙5座低層F室，實用面積約607方呎，屬兩房連儲物室間隔，以2萬元租出，折合實用面積呎租約33元。據悉，原業主於2019年1月以約1,123.1萬元購入單位，現租出可享租金回報率約2.1厘。梁錦機補充，凱滙本月暫錄109宗租賃成交，已追平7月份的水平。
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