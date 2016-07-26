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租金走勢｜新界東屋苑呎租走高 邊個屋苑4個月累升逾10%？
2 小時前
租金走勢｜新界東屋苑呎租走高 邊個屋苑4個月累升逾10%？
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，中原城市租金指數CRI連升4個月，期間新界東屋苑呎租升幅明顯跑出。名城呎租最新報31.8元，4個月累升達10.2%，升勢顯著。
至於新界東部分二線屋苑表現同樣突出，集中來自北區，上水中心累升7.1% 報32.9元、粉嶺中心累漲5.8%報29.2元、花都廣場累增5.5%報28.6元，而新峰花園累升3.4%呎租報26.7元，以及翠擁華庭累增0.7%報27.8元。
新界西方面，屋苑呎租升幅相對較温和。近4個月計，大興花園呎租累漲3.2% 報25.3元、嘉湖山莊累增2%報23.4元、采葉庭累升1.3%報26.3元，以及盈翠半島累升0.5%報35.6元。
九龍方面，部分二線屋苑亦率先跑出，淘大花園近4個月累升6.8%報37.2元、港景峰累增4.8%報44.4元、港灣豪庭累升4%報40.3元，而匯景花園則累漲1.2%報32.3元。
港島方面，港島東的屋苑呎租升幅相對較大。近4個月計，城市花園呎租累增6.2%報37元、太古城呎租累升5.1%報38.3元。而囍匯近4個月呎租累升僅1.8%報55元，以及海怡半島僅升1%報36.4元。
租金走勢持續向上，中原城市租金指數CRI連升4個月共2.6%，確認租金見底回升。當中新界東呎租升幅最為顯著，4個月計，新界東CRI_Mass累升4.9%、九龍CRI_Mass累漲3.1%、港島CRI_Mass累增2.4%，新界西CRI_Mass累揚1.7%。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/租金走勢｜新界東屋苑呎租走高-邊個屋苑4個月累升逾10？-275742