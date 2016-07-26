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租金走勢｜新界西率先返回去年高位 下個輪到邊區？
2 小時前
租金走勢｜新界西率先返回去年高位 下個輪到邊區？
中原城市租金指數(CRI)已連升5個月，7月份指數報114.76點，創11個月新高，按月升0.69%，今年首7個月升1.3%。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，租賃市場欠缺炒賣成分，它的需求直接反映社會經濟興衰，今年香港新冠肺炎疫情轉趨穩定，經濟復甦加快，失業率下降，相信結婚及出生率會相繼增加，有助帶動租賃市場需求。香港通關仍未實行，相信內地學生對香港租賃市場影響只佔極少部分，香港租務市場轉旺主要靠本土經濟帶動。以中原成交計算，今年中原地產促成租賃成交達12,109宗，較去年同期多8%。
陳永傑指，過去一年，香港經濟受疫情影響，租務市場亦不例外，去年業主多願意以較低租金吸引租客，一年死約過去，隨著經濟環境轉好，業主相應調升租金，令租金指數連升5個月。新界西的樓價及租賃市場同樣一枝獨秀，繼上周新界西樓價指數CCL率先破頂後，7月份新界西租金指數亦為四區中，率先返回去年高位的區份，預測下一個返回去年高位的區份將會是中小型單位林立的新界東。
他分析指，新界西過去多個新盤推售及入伙，帶動區內租金及樓價向升，加上區內眾多居屋屋苑，於白居二帶動下，居屋業主售出手持物業後，衍生了置業及租屋需求。
租金全年看升15% 中小型物業睇高一線
陳永傑指，今年長線投資者入市比例去年上升50%，相信租金會跟隨通脹及樓價向上，對租金與樓價的預測相同，全年看升15%，對3萬元以下的中小型物業租務睇高一線。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/租金走勢｜新界西率先返回去年高位-下個輪到邊區？-279935