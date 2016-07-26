租金走勢｜新界西跑出！屯門1屋苑呎租創新高

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，在用家剛需支持下，新界西屋苑租金升勢明顯。新屯門中心呎租最新報每方呎26.6元，剛升破2018年9月每方呎26.1元的舊記錄高位，創歷史新高。嘉湖山莊、爵悅庭及麗都花園的呎租亦向上迫近歷史高位，分別最新報每方呎23.5元、37.1元及27元，距離自身歷史高位僅相差3.8%、4.4%及4.9%。瓏門、栢慧豪園/豪廷及海翠花園呎租報每方呎33.6元、24.9元及23元，距離自身歷史高位分別相差5.2%、5.4%及5.9%。新界西屋苑金領升，刺激2021年7月份新界西CRI_Mass成功升穿2020年8月高位，兼繼續向上邁進2018年8月自己的歷史高位。
新界東二線屋苑表現較佳
新界東方面，部分二線屋苑租金表現較為突出，海典灣呎租最接近自身歷史高位，最新報每方呎36.2元，僅相差2%。帝庭軒/御庭軒、帝堡城及海栢花園呎租報每方呎29.6元、31.9元及38.4元，距離自身歷史高位分別相差6.4%、7.9%及7.9%。傳統大型屋苑沙田第一城呎租相對落後，最新報每方呎38元，距離自身歷史高位仍相差12.6%。
九龍方面，昇悅居、傲雲峰及東港城的呎租距離高位少於一成，分別最新報每方呎37.9元、36.9元及35.3元，距離自身歷史高位相差7.5%、7.6%及8.8%。美孚新邨及黃埔花園的呎租與自身歷史高位仍有一段距離，分別最新報每方呎32.8元及36.2元，相差12%及16%。
港島方面，呎租較接近高位的有光明臺及碧瑤灣，最新報每方呎45.6元及39.2元，距離自身歷史高位分別相差5.2%及9.6%。海怡半島、嘉亨灣、和富中心、港運城及太古城，分別報每方呎37.3元、45.8元、35.3元、39.4元及38.2元，距離自身歷史高位相差10.6%、11.5%、12.1%、12.7%及13.5%。
四區之中，新界西CRI_Mass最接近自己歷史高位，現時相差6.2%。新界東CRI_Mass距離自己歷史高位相差10.7%，九龍CRI_Mass相差10.8%，港島CRI_Mass相差12.4%。
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