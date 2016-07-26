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租金走勢｜港島大型屋苑租金升幅 跑輸新界九龍
46 分前
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租金走勢｜港島大型屋苑租金升幅 跑輸新界九龍
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康怡花園10月份呎租報36.7元，較去年12月上升1.6%。(蘇文傑攝)

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，今年10月份整體CRI_Mass報122.77點，較去年12月份的118.86點累升3.3%，反映今年首10個月成份屋苑租金持續上升。

新界東屋苑的呎租升幅明顯跑出，10月份新界東CRI_Mass報138.38點，較去年12月份累升5.9%。10月份新界西CRI_Mass和九龍區CRI_Mass分別報147.49點和109.2點，均較去年12月份累升3.8%。

10月份港島區CRI_Mass報112.99點，最接近去年12月水平，暫時僅相差0.5%，反映港島大型屋苑的租金升勢較小，亦不及新界和九龍兩區二線屋苑的升勢。

新界東方面，其中屋苑租金表現較為突出的有名城，呎租報34.2元，較去年12月累升10.6%。粉嶺中心、新港城和沙田第一城呎租分別報29.2元、38.9元和39.5元，較去年12月上升8.8%、7.1%和6.9%。

新界西方面，嘉湖山莊的呎租表現亦較理想，報23.5元，較去年12月累升6.2%。尚悅、麗都花園和瓏門呎租分別錄29.1元、27.1元和32.6元，較去年12月上升5.1%、2.1%和0.3%。

九龍區方面，黃埔花園的呎租表現較佳，報36.9元，較去年12月累升6.7%。君匯港、維景灣畔和美孚新邨呎租分別報41.6元、35.5元和33.3元，較去年12月上升3.1%、2.6%和1.4%。

港島區方面，囍匯呎租報56.1元，較去年12月累升3.5%。太古城呎租報38.5元，較去年12月累升2.7%。港運城和康怡花園呎租分別報40元和36.7元，較去年12月上升1.9%和1.6%。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/租金走勢｜港島大型屋苑租金升幅-跑輸新界九龍-293035
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