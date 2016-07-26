移民帶動 千九萬亦難買獨立屋  成交瀉 價大漲 加國缺盤乾升

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加拿大為港人移民熱點，同時過去一年樓市十分熾熱，大溫地區(溫哥華及其周邊城市)更是「價升量跌」，在盤源短缺下樓價只可「乾升」。有當地業內人士表示，溫哥華西區的標準地皮(Standard lot 33)的獨立屋在半年內勁升25%，即使出價300萬加拿大元(約1,874萬港元)仍是一盤難求。
(撰文︰Wendy全球樓行)
安大略省跑贏 多倫多飆18%
根據加拿大國家銀行的8月份的全國樓價指數，按年上升18.4%，為12個月以來最大升幅，兼連續13個月上揚，其中安大略省多個城市按升幅跑贏全國，貝爾維爾(Belleville)漲45.25%，倫敦(London)增36.97%，布蘭特福德(Brantford)揚33.05%，多倫多(Toronto)升18.05%，按月則走高0.68%。
其他省的城市按年亦錄得顯著的升幅，哈利法克斯(Halifax)漲32.4%，按月增1%；咸美頓(Hamilton)急漲30.2%、按月走高1.7%；渥太華-加蒂諾(Ottawa-Gatineau)增28.8%，按月增2.1%；蒙特利爾(Montreal)升21.6%，按月揚2.1%；維多利亞(Victoria)升19.8%，按月多1.3%。
至港人較為熟悉的卑詩省，大溫哥華地產局今年9月數據顯示，大溫地區的住宅銷售量為3,149伙，按年減13.6%，按月跌0.1%，但是該月樓價指數綜合基準價格卻按年多13.8%，至118.61萬加元(約741萬港元)。
獨立屋年升20% 公寓漲8%
不同房屋種類，樓價亦錄得顯著升幅。在9月份，大溫地區獨立屋成交量達950伙，比去年同期的1,317伙，挫27.9%。但基準價格為182.82萬加元(約1,143萬港元)，上升20.4%，按月漲1.2%。公寓方面，成交量達1,621套，比去年同期的1,596套，增長1.6%。基準價格為73.86萬加元(約462萬港元)，多8.4%，按月升0.5%。
至於聯排屋(Townhouse)今年9月的銷售總量為578套，比去年同期的730套下降20.8%，其基準價格為96.38萬加元(約602萬港元)，升17.5%，按月增1.2%。
由於加拿大樓價近年飆升十分強勁，成為大選重要議題，杜魯多領導的自由黨在選戰期間承諾禁止外國人購買樓房兩年，以遏止海外流入的資金炒賣樓市。
開關後人口湧入 溫哥華搶手
置業地產(溫哥華)地產顧問Betty Chu指，現時大溫地區為賣家市場(Seller’s market)，由於上半年成交十分活躍，下半年的二手成交量開始放緩，主要由於供應量大減，但是樓價仍然企硬，業主沒有太多議價空間。她指新冠肺炎疫情期間，當地租務市場曾經回落，現已收復失地。過去兩年，加拿大因為疫情關係，整體移民政策叫停。當陸續開關，加上各地移民人口遷入加拿大，對住屋有需求，從而推動樓價，雖然加拿大是高稅階國家，仍是吸引不少海外投資者停泊資金的安全區。
另外她補充指，目前溫哥華西區十分缺盤，由於校區平均質素不錯，該區較受家庭客歡迎的標準地皮、約2,800方呎獨立屋，在半年前售價約240萬加元(約1,501萬港元)，半年內勁升25%，即使有買家出價逾300萬加元(約1,874萬港元)仍是一盤難求，她預計明年整體樓價升幅約5%。